Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников ускорить военную помощь Украине, поскольку у нее есть шансы на победу.
Союзники НАТО не предоставили Украине необходимую помощь
Во время выступления 25 апреля на мероприятии в Берлине Столтенберг сказал, что союзники НАТО не предоставили Украине ту помощь, которую пообещали ранее.
Столтенберг отметил, что у этих задержек есть последствия — Украину превзошли в вооружении, что позволило России продвигаться вперед на линии фронта.
Генсек подчеркнул, что Украине еще не поздно победить, потому что близится дополнительная поддержка.
Он напомнил, что на встрече министров обороны НАТО и президента Зеленского на прошлой неделе члены Альянса признали безотлагательность и согласились усилить поддержку.
Также он приветствовал решение Конгресса США одобрить более 60 миллиардов долларов новой военной помощи Украине.
Генсек сказал, что уверен в победе Украины, потому что "их дело справедливо, а демократия сильнее автократии".
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