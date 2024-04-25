Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников ускорить военную помощь Украине, поскольку у нее есть шансы на победу.

Союзники НАТО не предоставили Украине необходимую помощь

Во время выступления 25 апреля на мероприятии в Берлине Столтенберг сказал, что союзники НАТО не предоставили Украине ту помощь, которую пообещали ранее.

Мы должны быть честными. Реальность такова, что за последние месяцы члены НАТО не оказали поддержку, которую мы обещали. Месяцами США не могли согласовать пакет. А в Европе поставки боеприпасов намного ниже тех уровней, которые мы обещали обеспечить. Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

Столтенберг отметил, что у этих задержек есть последствия — Украину превзошли в вооружении, что позволило России продвигаться вперед на линии фронта.

Украине не хватает противовоздушной обороны, что позволяет большему количеству российских ракет и беспилотников поражать свои цели. И Украине не хватает возможностей глубокого высокоточного удара, а значит, Россия могла сосредоточить больше сил. Поделиться

Генсек подчеркнул, что Украине еще не поздно победить, потому что близится дополнительная поддержка.

Он напомнил, что на встрече министров обороны НАТО и президента Зеленского на прошлой неделе члены Альянса признали безотлагательность и согласились усилить поддержку.

Также он приветствовал решение Конгресса США одобрить более 60 миллиардов долларов новой военной помощи Украине.

Теперь наша обязанность — превратить эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов — и сделать это быстро. Поделиться

Генсек сказал, что уверен в победе Украины, потому что "их дело справедливо, а демократия сильнее автократии".