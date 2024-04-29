Генсек НАТО Столтенберг приїхав до Києва з неанонсованим візитом

До Києва 29 квітня прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Столтенберг приїхав з візитом в Київ
Під час пресконференції Зеленський сказав, що на зустрічі зі Столтенбергом обговорив ініціативу щодо створення спеціального фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 мільярдів євро терміном на 5 років.
Зеленський також висловив упевненість, що додаткові пакети допомоги й ракети до Patriot Україна отримуватиме «без пауз». Щодо поставок самих Patriot конкретики поки немає.
Союзники НАТО не надали Україні потрібної допомоги
Під час виступу 25 квітня на заході в Берліні Столтенберг сказав, що що союзники НАТО не надали Україні ту допомогу, яку пообіцяли раніше.
Столтенберг зазначив, що ці затримки мають наслідки — Україну перевершили в озброєнні, що дозволило Росії просуватися вперед на лінії фронту.
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