Генсек НАТО Столтенберг приїхав до Києва з неанонсованим візитом

До Києва 29 квітня прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Столтенберг приїхав з візитом в Київ

Під час пресконференції Зеленський сказав, що на зустрічі зі Столтенбергом обговорив ініціативу щодо створення спеціального фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 мільярдів євро терміном на 5 років.

У союзників дійсно є можливість втілити у життя таку ініціативу. Для нас дуже важливі деталі, важливо, щоб це були не за рахунок двосторонніх обсягів, які відзначені нашими угодами щодо гарантій безпеки. Володимир Зеленський президент України

Зеленський також висловив упевненість, що додаткові пакети допомоги й ракети до Patriot Україна отримуватиме «без пауз». Щодо поставок самих Patriot конкретики поки немає.

Є перші кроки, які ми сьогодні обговорювали з генсеком НАТО. Ми з нашого боку працюємо і аналітично, ми розуміємо, в яких державах що є, є відповідні діалоги, ми працюємо над додатковими системами Patriot. Поширити

Союзники НАТО не надали Україні потрібної допомоги

Під час виступу 25 квітня на заході в Берліні Столтенберг сказав, що що союзники НАТО не надали Україні ту допомогу, яку пообіцяли раніше.

Ми повинні бути чесними. Реальність така, що за останні місяці члени НАТО не надали підтримки, яку ми обіцяли. Місяцями США не могли погодити пакет. А в Європі поставки боєприпасів набагато нижчі за ті рівні, які ми обіцяли забезпечити. Поширити

Столтенберг зазначив, що ці затримки мають наслідки — Україну перевершили в озброєнні, що дозволило Росії просуватися вперед на лінії фронту.