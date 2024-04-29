Генсек НАТО Столтенберг приехал в Киев с неанонсированным визитом

В Киев 29 апреля прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Столтенберг приехал с визитом в Киев
Во время пресс-конференции Зеленский сказал, что на встрече со Столтенбергом обсудил инициативу по созданию специального фонда финансовой поддержки украинской обороны в размере 100 миллиардов евро сроком на 5 лет.
Зеленский также выразил уверенность, что дополнительные пакеты помощи и ракеты Patriot Украина будет получать «без пауз». По поставкам самих Patriot конкретики пока нет.
Союзники НАТО не предоставили Украине необходимую помощь
Во время выступления 25 апреля на мероприятии в Берлине Столтенберг сказал, что союзники НАТО не предоставили Украине ту помощь, которую пообещали ранее.
Столтенберг отметил, что у этих задержек есть последствия — Украину превзошли в вооружении, что позволило России продвигаться вперед на линии фронта.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-