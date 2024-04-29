Генсек НАТО Столтенберг приехал в Киев с неанонсированным визитом

В Киев 29 апреля прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Столтенберг приехал с визитом в Киев

Во время пресс-конференции Зеленский сказал, что на встрече со Столтенбергом обсудил инициативу по созданию специального фонда финансовой поддержки украинской обороны в размере 100 миллиардов евро сроком на 5 лет.

У союзников действительно есть возможность претворить в жизнь такую инициативу. Для нас очень важны детали, важно, чтобы это были не за счет двусторонних объемов, отмеченных нашими соглашениями по гарантиям безопасности. Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский также выразил уверенность, что дополнительные пакеты помощи и ракеты Patriot Украина будет получать «без пауз». По поставкам самих Patriot конкретики пока нет.

Есть первые шаги, которые мы сегодня обсуждали с генсеком НАТО. Мы с нашей стороны работаем и аналитически, мы понимаем, в каких государствах есть соответствующие диалоги, мы работаем над дополнительными системами Patriot. Поделиться

Союзники НАТО не предоставили Украине необходимую помощь

Во время выступления 25 апреля на мероприятии в Берлине Столтенберг сказал, что союзники НАТО не предоставили Украине ту помощь, которую пообещали ранее.

Мы должны быть честными. Реальность такова, что за последние месяцы члены НАТО не оказали поддержку, которую мы обещали. Месяцами США не могли согласовать пакет. А в Европе поставки боеприпасов намного ниже тех уровней, которые мы обещали обеспечить. Поделиться

Столтенберг отметил, что у этих задержек есть последствия — Украину превзошли в вооружении, что позволило России продвигаться вперед на линии фронта.