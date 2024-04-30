Видання The Wall Street Journal зазначає, що НАТО почав активно готуватися до потенційного вторгнення Росії, попри конфлікти, які виникають у блоці з цього приводу.

НАТО зіткнувся з новими проблемами

Згідно з даними американських журналістів, наразі члени блоку стали заручниками кількох серйозних суперечок:

лідери не можуть дійти єдиного висновку у питанні повноцінного членства України та інших кандидатів у НАТО; члени Альянсу не розуміють, хто може замінити Єнса Столтенберга на посаді генсека; багато країн НАТО, як і раніше, далекі від досягнення рівня обіцяного військового бюджету.

Що важливо розуміти, ще 10 років тому країни дійшли згоди, що до цього року кожна з них витрачатиме щонайменше 2% валового внутрішнього продукту на оборону.

Однією з найбільш фундаментальних розбіжностей в Альянсі є невідповідність у поглядах країн-членів на загрози. НАТО називає тероризм і Росію своїми основними загрозами. Багато офіційних осіб у Туреччині та інших країнах-членах Середземномор'я більше занепокоєні регіональними конфліктами, нелегальною міграцією і тероризмом, ніж Росією, — пише видання. Поширити

Генсек НАТО Єнс Столтенберг неочікувано прибув до Києва:

НАТО все-таки готується до можливої війни з Росією

Як уже згадувалося раніше, війська НАТО з 14 країн-членів зібралися в Латвії, щоб взяти участь у найбільших військових навчаннях Альянсу з часів Холодної війни.

Ключова мета цієї події — чіткий сигнал для Путіна про те, що Альянс готовий захищати своїх членів, особливо тих, хто перебуває поблизу кордону з Росією.

Варто звернути увагу на те, що після Холодної війни відмінності в мовах, системах зв'язку та озброєнні всередині НАТО не відігравали такої важливої ролі, адже солдати блоку рідко билися пліч-о-пліч.