Видання The Wall Street Journal зазначає, що НАТО почав активно готуватися до потенційного вторгнення Росії, попри конфлікти, які виникають у блоці з цього приводу.
НАТО зіткнувся з новими проблемами
Згідно з даними американських журналістів, наразі члени блоку стали заручниками кількох серйозних суперечок:
лідери не можуть дійти єдиного висновку у питанні повноцінного членства України та інших кандидатів у НАТО;
члени Альянсу не розуміють, хто може замінити Єнса Столтенберга на посаді генсека;
багато країн НАТО, як і раніше, далекі від досягнення рівня обіцяного військового бюджету.
Що важливо розуміти, ще 10 років тому країни дійшли згоди, що до цього року кожна з них витрачатиме щонайменше 2% валового внутрішнього продукту на оборону.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг неочікувано прибув до Києва:
НАТО все-таки готується до можливої війни з Росією
Як уже згадувалося раніше, війська НАТО з 14 країн-членів зібралися в Латвії, щоб взяти участь у найбільших військових навчаннях Альянсу з часів Холодної війни.
Ключова мета цієї події — чіткий сигнал для Путіна про те, що Альянс готовий захищати своїх членів, особливо тих, хто перебуває поблизу кордону з Росією.
Варто звернути увагу на те, що після Холодної війни відмінності в мовах, системах зв'язку та озброєнні всередині НАТО не відігравали такої важливої ролі, адже солдати блоку рідко билися пліч-о-пліч.
Однак станом на сьогодні підготовка до коаліційної війни знову є пріоритетом НАТО, і війська повинні знати, як працювати разом на полі бою.
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