Генсек НАТО Єнс Столтенберг звертає увагу на те, що всі члени блоку згодні прийняти Україну до Альянсу, однак не зараз.

Україна стане членом НАТО

З такою заявою генеральний секретар НАТО виступив під зустрічі з українськими офіцерами у Києві.

Він вкотре нагадав, що всі союзники дійшли висновку, що Україна буде державою-членом НАТО.

За словами Єнса Столтенберга, це рішення співзвучне з його власною позицією.

Однак Києву не можна зупиняти рух до цієї мети.

Потрібно працювати багато для того, щоб ви були повністю взаємосумісні, відповідали усім натівським стандартам і щоби коли прийде політичне рішення — ви могли це зробити. Єнс Столтенберг Генсек НАТО

У НАТО немає одностайності в українському питанні

Єнс Столтенберг нарешті публічно пояснив, у чому полягає проблема на шляху наближення України до Альянсу

Проблема полягає у тому, що коли запрошують державу стати членом договору, нам потрібна не просто більшість з 32 союзників, а нам потрібно, аби усі союзники погодилися з цим. І на цей час ми не досягли такої згоди. В цьому полягає реальність. Ми над цим працюємо, — зазначив генсек. Поширити

Єнс Столтенберг також додав, що пришвидшити цей процес можуть політичні умови та різка зміна ситуації на міжнародній арені.

Попри це, блок не має права втрачати час й чекати слушного моменту, а повинен і далі нарощувати співпрацю з Україною заради її безпечного майбутнього.