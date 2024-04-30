Генсек НАТО Єнс Столтенберг звертає увагу на те, що всі члени блоку згодні прийняти Україну до Альянсу, однак не зараз.
Україна стане членом НАТО
З такою заявою генеральний секретар НАТО виступив під зустрічі з українськими офіцерами у Києві.
Він вкотре нагадав, що всі союзники дійшли висновку, що Україна буде державою-членом НАТО.
За словами Єнса Столтенберга, це рішення співзвучне з його власною позицією.
Однак Києву не можна зупиняти рух до цієї мети.
У НАТО немає одностайності в українському питанні
Єнс Столтенберг нарешті публічно пояснив, у чому полягає проблема на шляху наближення України до Альянсу
Єнс Столтенберг також додав, що пришвидшити цей процес можуть політичні умови та різка зміна ситуації на міжнародній арені.
Попри це, блок не має права втрачати час й чекати слушного моменту, а повинен і далі нарощувати співпрацю з Україною заради її безпечного майбутнього.
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