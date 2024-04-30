Коли Україна вступить в НАТО — Зеленський назвав чітку умову

Україна не вступить в Альянс без розгрому РФ

З гучною заявою з цього приводу український лідер виступив під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, а також з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами Альянсу.

На мою особисту думку, ми будемо в НАТО, тільки коли переможемо. Я не вважаю, що у час війни нас візьмуть у НАТО. Це для когось ризик з членів НАТО, у когось є просто скепсис через це… Питання про НАТО, це — як правильно сказав генеральний секретар (Столтенберг — ред.) — питання більшості. А більшість — це питання політичне. А щоб політично Україну взяли в Альянс, для цього потрібна перемога. Володимир Зеленський Президент України

На переконання глави держави, коли справа дійде до членства України в Альянсі, то питання сумісності з НАТО та рівня українських військових "ніхто не буде піднімати".

Чому РФ наважилася розпочати війну проти України

Володимир Зеленський припускає, що однією з головних причин російсько-української війни є те, що Україну не прийняли в НАТО.

Президент нагадав про те, що багато років тому був також відповідний скепсис деяких членів блоку щодо потенційного членства України.