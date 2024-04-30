Коли Україна вступить в НАТО — Зеленський назвав чітку умову
Категорія
Україна
Дата публікації

Коли Україна вступить в НАТО — Зеленський назвав чітку умову

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Як заявив глава держави Володимир Зеленський, Україна зможе стати повноцінним членом НАТО, коли переможе у війні з Росією.

Україна не вступить в Альянс без розгрому РФ

З гучною заявою з цього приводу український лідер виступив під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, а також з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами Альянсу.

На мою особисту думку, ми будемо в НАТО, тільки коли переможемо. Я не вважаю, що у час війни нас візьмуть у НАТО. Це для когось ризик з членів НАТО, у когось є просто скепсис через це… Питання про НАТО, це — як правильно сказав генеральний секретар (Столтенберг — ред.) — питання більшості. А більшість — це питання політичне. А щоб політично Україну взяли в Альянс, для цього потрібна перемога.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На переконання глави держави, коли справа дійде до членства України в Альянсі, то питання сумісності з НАТО та рівня українських військових "ніхто не буде піднімати".

Чому РФ наважилася розпочати війну проти України

Володимир Зеленський припускає, що однією з головних причин російсько-української війни є те, що Україну не прийняли в НАТО.

Президент нагадав про те, що багато років тому був також відповідний скепсис деяких членів блоку щодо потенційного членства України.

Росія дуже сильно працювала з нашими сьогоднішніми партнерами, у них був діалог. Вона робила все, щоби Україну не взяли не тільки в НАТО, а щоб в Євросоюз не взяли, щоб Україна просто не розвивалась, і щоб вона не була відірвана від впливу Російської Федерації, — пояснив глава держави.

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