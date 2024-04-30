Коли Україна вступить в НАТО — Зеленський назвав чітку умову

Як заявив глава держави Володимир Зеленський, Україна зможе стати повноцінним членом НАТО, коли переможе у війні з Росією.
Україна не вступить в Альянс без розгрому РФ
З гучною заявою з цього приводу український лідер виступив під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, а також з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами Альянсу.
На переконання глави держави, коли справа дійде до членства України в Альянсі, то питання сумісності з НАТО та рівня українських військових "ніхто не буде піднімати".
Чому РФ наважилася розпочати війну проти України
Володимир Зеленський припускає, що однією з головних причин російсько-української війни є те, що Україну не прийняли в НАТО.
Президент нагадав про те, що багато років тому був також відповідний скепсис деяких членів блоку щодо потенційного членства України.
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