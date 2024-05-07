Путин уже готов к операции против НАТО — разведка Польши

По словам главы службы военной контрразведки Польши Ярослава Строжика, российский диктатор Владимир Путин уже готов к небольшой военной операции против страны НАТО.

Конфликт России и НАТО все же возможен

Строжик обращает внимание на то, что все прогнозы готовности РФ к возможному вторжению в НАТО базируются только на определенных предположениях.

Несмотря на это, он видит признаки того, что российский диктатор имеет возможность организовать небольшую операцию против государства-члена Альянса.

Путин, конечно, уже готов к какой-нибудь миниоперации против одной из стран Балтии, например, чтобы войти в знаменитую Нарву. Или — высадиться на одном из шведских островов, — отметил руководитель службы военной контрразведки. Поделиться

Он также предположил, что у главы Кремля есть свои планы, однако его сейчас останавливает позиция Запада.

То, что Запад делает вместе для поддержки Украины, показывает ему, что в случае нападения на НАТО реакция Запада была бы еще больше, — добавил Ярослав Строжик. Поделиться

Запад все чаще предупреждает о вторжении РФ в НАТО

Западные лидеры больше не скрывают, что существует реальный риск войны России против НАТО.

Мы живем в действительно опасные времена и в момент, когда широкомасштабный конфликт более вероятен, чем когда-либо в новейшей истории, — недавно предупредил представитель британской военной разведки. Поделиться

Еще один инсайдер в НАТО заявил, что воинственные "намерения России все еще существуют".