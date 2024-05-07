Путин уже готов к операции против НАТО — разведка Польши

По словам главы службы военной контрразведки Польши Ярослава Строжика, российский диктатор Владимир Путин уже готов к небольшой военной операции против страны НАТО.
Конфликт России и НАТО все же возможен
Строжик обращает внимание на то, что все прогнозы готовности РФ к возможному вторжению в НАТО базируются только на определенных предположениях.
Несмотря на это, он видит признаки того, что российский диктатор имеет возможность организовать небольшую операцию против государства-члена Альянса.
Он также предположил, что у главы Кремля есть свои планы, однако его сейчас останавливает позиция Запада.
Запад все чаще предупреждает о вторжении РФ в НАТО
Западные лидеры больше не скрывают, что существует реальный риск войны России против НАТО.
Еще один инсайдер в НАТО заявил, что воинственные "намерения России все еще существуют".
Ее сухопутные войска в Украине были деградированы, но ее военно-воздушные и военно-морские силы в основном не понесли потери, и Россия все еще остается крупным ядерным государством, — заявил он.
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