НАТО обвинило Россию в подрывной деятельности на своей территории
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НАТО обвинило Россию в подрывной деятельности на своей территории

НАТО
НАТО
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Члены НАТО выразили обеспокоенность недавними действиями России, направленными на нанесение злонамеренного ущерба странам Альянса.

Что известно о готовности НАТО ответить России на взрывную деятельность

Отмечается, что в последние дни были предъявлены обвинения ряду лиц из-за злонамеренной деятельности на территории Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Польши и Великобритании.

Эти инциденты являются частью кампании по активизации деятельности, которую Россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе, в частности, на территории Альянса и через подконтрольных ей лиц. Это включает дезинформацию, саботаж, акты насилия, кибер- и электронное вмешательство, кампании по дезинформации и другие гибридные операции, говорится в совместном заявлении стран НАТО.

Подчеркивается глубокая обеспокоенность гибридной агрессией со стороны России, которая представляет опасность для стран-членов Альянса.

Мы поддерживаем пострадавших членов Североатлантического союза и солидарны с ними. Мы будем действовать индивидуально и коллективно в ответ на эти действия и будем тесно координировать свои действия, — подчеркивается в заявлении.

Что в НАТО говорят о поддержке Украины

Члены Североатлантического союза также пообещали продолжать усиление устойчивости к гибридным российским угрозам и призвали Россию "выполнять свои международные обязательства, равно как члены НАТО выполняют свои".

Действия России не остановят членов Альянса от продолжения поддержки Украины, — подчеркнули в НАТО.

На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разоблаченные в последние дни случаи шпионажа в пользу России в государствах-членах Альянса не помешают оказанию военной помощи Украине.

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