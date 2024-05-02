Члены НАТО выразили обеспокоенность недавними действиями России, направленными на нанесение злонамеренного ущерба странам Альянса.
Что известно о готовности НАТО ответить России на взрывную деятельность
Отмечается, что в последние дни были предъявлены обвинения ряду лиц из-за злонамеренной деятельности на территории Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Польши и Великобритании.
Подчеркивается глубокая обеспокоенность гибридной агрессией со стороны России, которая представляет опасность для стран-членов Альянса.
Что в НАТО говорят о поддержке Украины
Члены Североатлантического союза также пообещали продолжать усиление устойчивости к гибридным российским угрозам и призвали Россию "выполнять свои международные обязательства, равно как члены НАТО выполняют свои".
На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разоблаченные в последние дни случаи шпионажа в пользу России в государствах-членах Альянса не помешают оказанию военной помощи Украине.
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