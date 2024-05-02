Члени НАТО висловили занепокоєнність нещодавніми діями Росії, спрямованими на завдання зловмисної шкоди країнам Альянсу.
Що відомо про готовність НАТО відповісти Росії на підривну діяльність
Зазначаєься, що протягом останніх днів були висунуті звинувачення низці осіб через зловмисну діяльність на території Чехії, Естонії, Німеччини, Латвії, Литви, Польщі та Великої Британії.
Підкреслюється глибоке занепокоєння гібридною агресією з боку Росії, яка становить небезпеку для країн-членів Альянсу.
Що у НАТО кажуть стосовно підтримки України
Члени Альянсу також пообіцяли продовжувати посилення стійкості до гібридних російських загроз і закликали Росію "виконувати свої міжнародні зобов'язання, так само як члени НАТО виконують свої".
Минулого тижня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що викриті в останні дні випадки шпигунства на користь Росії в державах-членах Альянсу не завадять наданню військової допомоги Україні.
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