НАТО звинуватило Росію у підривній діяльності на власній території
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НАТО звинуватило Росію у підривній діяльності на власній території

НАТО
НАТО

Члени НАТО висловили занепокоєнність нещодавніми діями Росії, спрямованими на завдання зловмисної шкоди країнам Альянсу. 

Що відомо про готовність НАТО відповісти Росії на підривну діяльність

Зазначаєься, що протягом останніх днів були висунуті звинувачення низці осіб через зловмисну діяльність на території Чехії, Естонії, Німеччини, Латвії, Литви, Польщі та Великої Британії.

Ці інциденти є частиною кампанії з активізації діяльності, яку Росія продовжує здійснювати в євроатлантичному регіоні, зокрема на території Альянсу і через підконтрольних їй осіб. Це включає дезінформацію, саботаж, акти насильства, кібер- і електронне втручання, кампанії з дезінформації та інші гібридні операції, — йдеться у спільній заяві країн НАТО.

Підкреслюється глибоке занепокоєння гібридною агресією з боку Росії, яка становить небезпеку для країн-членів Альянсу.

Ми підтримуємо постраждалих членів Альянсу й солідарні з ними. Ми будемо діяти індивідуально і колективно у відповідь на ці дії та продовжуватимемо тісно координувати свої дії, — підкреслюється у заяві.

Що у НАТО кажуть стосовно підтримки України

Члени Альянсу також пообіцяли продовжувати посилення стійкості до гібридних російських загроз і закликали Росію "виконувати свої міжнародні зобов'язання, так само як члени НАТО виконують свої".

Дії Росії не зупинять членів Альянсу від продовження підтримки України, — наголосили в НАТО.

Минулого тижня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що викриті в останні дні випадки шпигунства на користь Росії в державах-членах Альянсу не завадять наданню військової допомоги Україні.

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