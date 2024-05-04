Не будемо розкривати карти. У Польщі зробили заяву щодо відправки військ в Україну

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів, чи російський диктатор Володимир Путін наважиться напасти на країни НАТО, і чи збирається Польща відправляти війська для допомоги Україні.

Чи відправить Польща війська в Україну

Посилаючись на слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що він нічого не виключає, коли йдеться про присутність західних військ в Україні, Сікорський сказав, що правильно було б поставити Путіна в ситуацію, в якій він не впевнений, що буде робити Захід, замість того, щоб заздалегідь виключати певні розвитки подій.

Також він відповів на запитання, чи розглядатиме Польща можливість надсилання своїх військ в Україну.

Ми не будемо показувати свої карти. Ми дозволимо президенту Путіну гадати, що ми будемо робити. Ми витрачаємо (на оборону) найбільшу частину нашого ВВП в НАТО — 4%, а наступного року можемо витратити більше. Радослав Сікорський Очільник МЗС Польщі

Сікорський сказав, що не думає, що Путін буде настільки необачним, щоб напасти на країну-члена НАТО.

Водночас він зауважив, що Путін вже був досить нерозсудливий, напавши на Україну, і тепер вважається воєнним злочинцем.

Коли закінчиться війна РФ проти України

На думку Сікорського, війна РФ проти України може закінчитися лише тоді, коли Путін зрозуміє, що ціна її продовження у вигляді людських життів і фінансових витрат є вищою за мету, яку він хоче досягти.

Водночас міністр вважає, що Путіну ще може знадобитися деякий час, щоб це зрозуміти.

Щодо місця для дипломатії у припиненні війни, Сікорський сказав, що браку в потенційних посередників немає.