Глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал, решится ли российский диктатор Владимир Путин напасть на страны НАТО, и собирается ли Польша отправлять войска для помощи Украине.

Отправит ли Польша войска в Украину

Ссылаясь на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он ничего не исключает, когда речь идет о присутствии западных войск в Украине, Сикорский сказал, что правильно бы поставить Путина в ситуацию, в которой он не уверен, что будет делать Запад, вместо того , чтобы заранее исключать определенные события.

Также он ответил на вопрос, будет ли Польша рассматривать возможность отправки своих войск в Украину.

Мы не будем показывать свои карты. Мы позволим президенту Путину полагать, что мы будем делать. Мы тратим (на оборону) наибольшую часть нашего ВВП в НАТО — 4%, а в следующем году можем потратить больше. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

Сикорский сказал, что не думает, что Путин будет столь опрометчивым, чтобы напасть на страну-члена НАТО.

В то же время он отметил, что Путин уже был достаточно безрассудным, напав на Украину, и теперь считается военным преступником.

Когда закончится война РФ против Украины

По мнению Сикорского, война РФ против Украины может закончиться лишь тогда, когда Путин поймет, что цена ее продления в виде человеческих жизней и финансовых расходов выше цели, которую он хочет достичь.

В то же время, министр считает, что Путину еще может понадобиться некоторое время, чтобы это понять.

Относительно места для дипломатии в прекращении войны Сикорский сказал, что недостатка у потенциальных посредников нет.