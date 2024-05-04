Не будем вскрывать карты. В Польше сделали заявление на счет отправки войск в Украину
Категория
Политика
Дата публикации

Не будем вскрывать карты. В Польше сделали заявление на счет отправки войск в Украину

Радослав Сикорский
Читати українською
Источник:  RMF 24

Глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал, решится ли российский диктатор Владимир Путин напасть на страны НАТО, и собирается ли Польша отправлять войска для помощи Украине.

Отправит ли Польша войска в Украину

Ссылаясь на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он ничего не исключает, когда речь идет о присутствии западных войск в Украине, Сикорский сказал, что правильно бы поставить Путина в ситуацию, в которой он не уверен, что будет делать Запад, вместо того , чтобы заранее исключать определенные события.

Также он ответил на вопрос, будет ли Польша рассматривать возможность отправки своих войск в Украину.

Мы не будем показывать свои карты. Мы позволим президенту Путину полагать, что мы будем делать. Мы тратим (на оборону) наибольшую часть нашего ВВП в НАТО — 4%, а в следующем году можем потратить больше.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши

Сикорский сказал, что не думает, что Путин будет столь опрометчивым, чтобы напасть на страну-члена НАТО.

В то же время он отметил, что Путин уже был достаточно безрассудным, напав на Украину, и теперь считается военным преступником.

Когда закончится война РФ против Украины

По мнению Сикорского, война РФ против Украины может закончиться лишь тогда, когда Путин поймет, что цена ее продления в виде человеческих жизней и финансовых расходов выше цели, которую он хочет достичь.

В то же время, министр считает, что Путину еще может понадобиться некоторое время, чтобы это понять.

Относительно места для дипломатии в прекращении войны Сикорский сказал, что недостатка у потенциальных посредников нет.

Нет недостатка потенциальных посредников — Турция, ООН. Китай мог бы фактически вынудить Путина прекратить эту войну. Но я не вижу никаких признаков того, что Путин хочет вести переговоры.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон назвал условие, при котором возможна отправка войск в Украину
макрон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Британия резко изменила позицию касательно предоставления оружия Украины
Дэвид Кэмерон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Италии упрекнули Макрона за "нагнетание напряжения" в отношении войны РФ против Украины
Гвидо Крозетто

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?