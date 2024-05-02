Макрон назвал условие, при котором возможна отправка войск в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что в случае прорыва линии фронта РФ и запроса Украины стоит задуматься об отправке войск.

Макрон не исключает отправки войск в Украину, если РФ будет прорывать линию фронта

Как отмечается, на вопрос интервьюера о том, держится ли президент Франции своих слов о возможности введения войск союзников в Украину, Макрон ответил утвердительно.

Как я и сказал, я ничего не исключаю, потому что мы имеем дело с тем, кто ничего не исключает. Мы, несомненно, проявили чрезмерную нерешительность, очерчивая пределы нашей реакции тому, у кого уже нет "красных линий" и кто агрессор. Эмманюэль Макрон Президент Франции

Он настаивает, что непредоставление противнику полного понимания, каких действий можно ожидать или точно не следует ожидать, также является инструментом сдерживания.

Макрон отметил, что Франция в недавней истории имела опыт военных интервенций, в частности, в Африке для противодействия терроризму — по запросу соответствующих суверенных государств.

Если бы россияне прорвали фронт и будь просьба Украины — а сейчас это не так — мы бы легитимно задали себе такой вопрос. Поэтому я думаю, что исключать такой сценарий — это означало бы, что мы не изучили уроки последних двух лет, — заявил Макрон. Поделиться

Он добавил, что агрессивная реакция из Москвы на его первые заявления доказала, что они имели желаемый эффект.

У меня четкая стратегическая цель: Россия не может победить в Украине. Если Россия победит в Украине, то в Европе уже не будет безопасности. Кто может полагать, что Россия на этом остановится? Какой будет безопасность для соседних стран — Молдовы, Румынии, Польши, Литвы, других? Так что мы не должны ничего исключать. Ведь наша цель — чтобы Россия никогда не могла победить в Украине, — подытожил Эмманюэль Макрон. Поделиться

Макрон заговорил о ядерном оружии как способе сдержать Путина

По словам президента Франции, он решительно настроен на то, чтобы наконец-то начать дискуссию о роли ядерного оружия в общеевропейской обороне.

Я выступаю за открытие этой дискуссии, которая должна включать противоракетную оборону, средства для дальнобойного ведения огня, ядерное оружие для тех, кто его имеет или кто имеет американское ядерное оружие на своей территории. Давайте положим все это на стол и посмотрим, что действительно защищает нас надежным способом, — заявил Эммануэль Макрон. Поделиться

Эммануэль Макрон также подчеркнул, что его страна намерена сохранить свою специфику, однако также решительно настроена внести больший вклад в защиту европейской земли.