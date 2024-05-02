Макрон назвал условие, при котором возможна отправка войск в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что в случае прорыва линии фронта РФ и запроса Украины стоит задуматься об отправке войск.
Макрон не исключает отправки войск в Украину, если РФ будет прорывать линию фронта
Как отмечается, на вопрос интервьюера о том, держится ли президент Франции своих слов о возможности введения войск союзников в Украину, Макрон ответил утвердительно.
Он настаивает, что непредоставление противнику полного понимания, каких действий можно ожидать или точно не следует ожидать, также является инструментом сдерживания.
Макрон отметил, что Франция в недавней истории имела опыт военных интервенций, в частности, в Африке для противодействия терроризму — по запросу соответствующих суверенных государств.
Он добавил, что агрессивная реакция из Москвы на его первые заявления доказала, что они имели желаемый эффект.
Макрон заговорил о ядерном оружии как способе сдержать Путина
По словам президента Франции, он решительно настроен на то, чтобы наконец-то начать дискуссию о роли ядерного оружия в общеевропейской обороне.
Эммануэль Макрон также подчеркнул, что его страна намерена сохранить свою специфику, однако также решительно настроена внести больший вклад в защиту европейской земли.
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