Макрон сделал новое заявление об отправке войск в Украину

Несколько дней назад Эммануэль Макрон озвучил предложение перебросить в Украину войска НАТО. Во Франции потом сделали немало заявлений. Да и сам президент страны уточнил, что речь не идет о ближайшей перспективе.

Что сказал Макрон об отправке войск в Украину

Итак, французский лидер сделал очередное заявление. В ней он решил уточнить сказанное им раньше. Эммануэль Макрон в интервью заявил, что развертывание французских сил в ближайшем будущем не планируется.

Президент Франции, общаясь с журналистами, подчеркнул, что об отправке войск он говорил во время встречи в Париже, в которой участвовали представители более 20 государств. И то он заметил, что "ничто нельзя исключать".

Это не означает, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск в Украину в ближайшем будущем, но это означает, что мы начинаем дискуссию и думаем обо всем, что можно сделать, чтобы поддержать Украину, особенно на украинской территории, добавил он. Поделиться

В то же время французский лидер отметил, что участники этой встречи пришли к согласию в пяти сферах. В них они старались бы сделать больше. Речь идет о:

киберзащита;

совместное производство военной техники в Украине;

безопасность стран, которым непосредственно угрожает российское наступление в Украине, в частности, речь идет о Молдове;

возможность поддержать наше государство также на границе с Беларусью;

а также проведение операций по разминированию.

Кроме того, я всегда четко определял наши рамки: мы не воюем против русского народа и отказываемся вступать в логику эскалации, подчеркнул Эммануэль Макрон.

Макрон действительно призвал ввести войска НАТО для помощи ВСУ

Такими данными поделился экспосол США в НАТО Иво Даалдер.

По его словам, в упомянутом письме предлагалось создать коалицию для введения военных в Украину, в частности для укомплектования оборонных систем, обучения ВСУ, киберопераций и помощи в разминировании.

Однако предложение официального Парижа не нашло поддержки среди членов НАТО, однако Макрона это не остановило, поэтому он уже публично поднял этот вопрос.

По убеждению Иво Даалдера, президент Франции "время от времени любит бросать риторические бомбы".

Однако его коллеги на Западе воспринимают это как громкие заявления.

Получение привязанности, не заплатив цену, кажется, заложено в ДНК Макрона. И в этом смысле его последнее заявление является еще одним примером того, как французский президент пытается набрать геополитические баллы — отмечает американский посол. Поделиться

Даалдер также предположил, что сценарий ввода западных войск в Украину нужно было обсуждать за закрытыми дверями.

Вполне возможно, тогда партнеры Киева могли бы договориться о чем-то конкретном и весомом.