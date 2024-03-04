Макрон зробив нову заяву про відправлення військ до України

Кілька днів тому Еммануель Макрон озвучив пропозицію перекинути до України війська НАТО. У Франції потім зробили чимало заяв. Та й сам президент країни уточнив, що не йдеться про найближчу перспективу.

Що сказав Макрон щодо відправлення військ до України

Отже, французький лідер зробив чергову заяву. У ній він вирішив уточнити сказане ним раніше. Еммануель Макрон в інтерв'ю заявив, що розгортання французьких сил у найближчому майбутньому не планується.

Президент Франції, спілкуючись з журналістами, наголосив, що про відправку військ він говорив під час зустрічі у Парижі, в якій брали участь представники понад двадцяти держав. І то він зауважив, що "ніщо не можна виключати".

Це не означає, що ми розглядаємо можливість відправки французьких військ в Україну в найближчому майбутньому, але це означає, що ми розпочинаємо дискусію і думаємо про все, що можна зробити, щоб підтримати Україну, особливо на українській території, — додав він. Поширити

Водночас французький лідер зауважив, що учасники цієї зустрічі дійшли згоди у п'ятьох сферах. У них вони прагнули б зробити більше. Мовиться про:

кіберзахист;

спільне виробництво військової техніки в Україні;

безпека країн, яким безпосередньо загрожує російський наступ в Україні, зокрема мовиться про Молдову;

можливість підтримати нашу державу також на кордоні з Білоруссю;

а також проведення операцій з розмінування.

Крім того, я завжди чітко визначав наші рамки: ми не воюємо проти російського народу і відмовляємося вступати в логіку ескалації, — наголосив Еммануель Макрон.

Макрон дійсно закликав ввести війська НАТО для допомоги ЗСУ

Такими даними поділився експосол США в НАТО Іво Даалдер.

За його словами, у згаданому у листі пропонувалося створити коаліцію для введення військових в Україну, зокрема для укомплектування оборонних систем, навчання ЗСУ, кібероперацій та допомоги в розмінуванні.

Однак пропозиція офіційного Парижа не знайшла підтримки серед членів НАТО, однак Макрона це не зупинило, тому він уже публічно підняв це питання.

На переконання Іво Даалдера президент Франції "час від часу любить кидати риторичні бомби".

Однак його колеги на Заході сприймають це лише як гучні заяви.

Отримання прихильності, не заплативши ціну, здається, закладено в ДНК Макрона. І в цьому сенсі його остання заява є ще одним прикладом того, як французький президент намагається набрати геополітичних балів — зазначає американський посол. Поширити

Даалдер також припустив, що сценарій введення західних військ в Україну потрібно було обговорювати за зачиненими дверима.

Цілком можливо, тоді б партнери Києва могли б домовитися про щось конкретне та вагоме.