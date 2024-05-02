Макрон назвав умову, за якої можливе відправлення військ в Україну

Макрон не виключає відправлення військ в Україну, якщо РФ прориватиме лінію фронту

Як зазначається, на питання інтерв’юера про те, чи президент Франції далі тримається своїх слів про можливість введення військ союзників в Україну, Макрон відповів ствердно.

Як я і сказав, я нічого не виключаю, тому що ми маємо справу з тим, хто нічого не виключає. Ми, безсумнівно, проявили надмірну нерішучість, окреслюючи межі нашої реакції тому, у кого вже немає "червоних ліній" і хто є агресором. Емманюель Макрон Президент Франції

Він наполягає, що ненадання супротивнику повного розуміння, яких дій можна очікувати або точно не варто очікувати, також є інструментом стримування.

Макрон зауважив, що Франція у нещодавній історії мала досвід військових інтервенцій, зокрема в Африці для протидії тероризму — на запит відповідних суверенних держав.

Якби росіяни прорвали фронт і якби було прохання України — а зараз це не так — ми б легітимно поставили собі таке запитання. Тож я думаю, що виключати такий сценарій — це б означало, що ми не вивчили уроки останніх двох років, — заявив Макрон. Поширити

Він додав, що агресивна реакція з Москви на його перші заяви довела, що вони мали бажаний ефект.

У мене чітка стратегічна мета: Росія не може перемогти в Україні. Якщо Росія переможе в Україні, у Європі вже не буде безпеки. Хто може думати, що Росія на тому зупиниться? Якою буде безпека для сусідніх країн — Молдови, Румунії, Польщі, Литви, інших?І поза тим, яка буде довіра до європейців, які витратили мільярди, сказали, що на кону виживання континенту, і потім не знайшли способів зупинити Росію? Тож так, ми не повинні нічого виключати. Адже наша мета — щоб Росія ніколи не могла перемогти в Україні, — пудсумував Емманюель Макрон. Поширити

Макрон заговорив про ядерну зброю як спосіб стримати Путіна

За словами президента Франції, він рішуче налаштований на те, щоб нарешті розпочати дискусію про роль ядерної зброї в загальноєвропейській обороні.

Я виступаю за відкриття цієї дискусії, яка повинна включати протиракетну оборону, засоби для далекобійного ведення вогню, ядерну зброю для тих, хто її має або хто має американську ядерну зброю на своїй території. Давайте покладемо все це на стіл і подивимося, що дійсно захищає нас у надійний спосіб, — заявив Еммануель Макрон. Поширити

Еммануель Макрон також наголосив, що його країна має намір зберегти свою специфіку, однак також рішуче налаштована зробити більший внесок в захист європейської землі.