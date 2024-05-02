Макрон назвав умову, за якої можливе відправлення військ в Україну

Президент Франції Емманюель Макрон сказав, у разі прориву лінії фронту РФ і запиту України варто замислитись про відправлення військ.
Макрон не виключає відправлення військ в Україну, якщо РФ прориватиме лінію фронту
Як зазначається, на питання інтерв’юера про те, чи президент Франції далі тримається своїх слів про можливість введення військ союзників в Україну, Макрон відповів ствердно.
Він наполягає, що ненадання супротивнику повного розуміння, яких дій можна очікувати або точно не варто очікувати, також є інструментом стримування.
Макрон зауважив, що Франція у нещодавній історії мала досвід військових інтервенцій, зокрема в Африці для протидії тероризму — на запит відповідних суверенних держав.
Він додав, що агресивна реакція з Москви на його перші заяви довела, що вони мали бажаний ефект.
Макрон заговорив про ядерну зброю як спосіб стримати Путіна
За словами президента Франції, він рішуче налаштований на те, щоб нарешті розпочати дискусію про роль ядерної зброї в загальноєвропейській обороні.
Еммануель Макрон також наголосив, що його країна має намір зберегти свою специфіку, однак також рішуче налаштована зробити більший внесок в захист європейської землі.
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