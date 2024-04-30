Макрон знайшов новий спосіб впливу на Путіна заради перемоги України

Французький лідер Еммануель Макрон хоче поглибити свій особистий зв’язок із главою Китаю Сі Цзіньпінем, щоб через нього вплинути на диктатора Володимира Путіна задля завершення війни РФ проти України.

Макрон хоче обіграти Путіна за допомогою Сі

Журналісти звертають увагу на те, що глава КНР уперше за п'ять років їде до Європейського Союзу.

Сі Цзіньпін має намір заявити, що його країна пропонує набагато більше економічних можливостей для ЄС, ніж США готові прийняти.

Він планує розпочати свою п'ятиденну поїздку до Франції, Сербії та Угорщини 5 травня.

На цьому тлі французький лідер має намір поглибити свій особистий зв’язок із Сі під час дводенного візиту до Франції.

Макрон розраховує на те, що через главу КНР змусить диктатора Путіна припинити війну загарбницьку війну РФ проти України.

Співпраця Франції та Китаю може поглибитися

Як вдалося дізнатися Bloomberg, французький президент розраховує залучити китайські кошти у французький сектор акумуляторів для електромобілів.

Макрон прийме Сі на вечері в Єлисейському палаці в Парижі, де, за словами джерел, у меню може бути французький коньяк, який підлягає антидемпінговому розслідуванню в Пекіні. Потім Макрон запросить свого китайського колегу в куточок Піренейських гір, де президент Франції відвідував свою бабусю в дитинстві, — додали джерела. Поширити

Що важливо розуміти, візит очільника Китаю до Європи відбувся через кілька тижнів після того, як глава Мінфіну США Джанет Єллен попередила лідерів Комуністичної партії в Пекіні, що надлишок потужностей Китаю є проблемою для світу.