Макрон нашел новый способ влияния на Путина ради победы Украины

Французский лидер Эммануэль Макрон хочет углубить свою личную связь с главой Китая Си Цзиньпинем, чтобы с помощью последнего повлиять на диктатора Владимира Путина для завершения войны РФ против Украины.
Макрон хочет обыграть Путина с помощью Си
Журналисты обращают внимание на то, что глава КНР впервые за пять лет приедет в Европейский Союз.
Си Цзиньпин намерен заявить, что его страна предлагает гораздо больше экономических возможностей для ЕС, чем США готовы принять.
Он планирует начать свою пятидневную поездку во Францию, Сербию и Венгрию 5 мая.
На этом фоне французский лидер намерен углубить свою личную связь с Си во время двухдневного визита во Францию.
Макрон рассчитывает на то, что через главу КНР заставит диктатора Путина прекратить захватническую войну РФ против Украины.
Сотрудничество Франции и Китая может углубиться
Как удалось узнать Bloomberg, французский президент рассчитывает привлечь китайские средства во французский сектор аккумуляторов для электромобилей.
Что важно понимать, визит главы Китая в Европу состоялся несколько недель спустя после того, как глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила лидеров Коммунистической партии в Пекине, что избыток мощностей Китая является проблемой для мира.
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