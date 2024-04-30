Макрон нашел новый способ влияния на Путина ради победы Украины

Французский лидер Эммануэль Макрон хочет углубить свою личную связь с главой Китая Си Цзиньпинем, чтобы с помощью последнего повлиять на диктатора Владимира Путина для завершения войны РФ против Украины.

Макрон хочет обыграть Путина с помощью Си

Журналисты обращают внимание на то, что глава КНР впервые за пять лет приедет в Европейский Союз.

Си Цзиньпин намерен заявить, что его страна предлагает гораздо больше экономических возможностей для ЕС, чем США готовы принять.

Он планирует начать свою пятидневную поездку во Францию, Сербию и Венгрию 5 мая.

На этом фоне французский лидер намерен углубить свою личную связь с Си во время двухдневного визита во Францию.

Макрон рассчитывает на то, что через главу КНР заставит диктатора Путина прекратить захватническую войну РФ против Украины.

Сотрудничество Франции и Китая может углубиться

Как удалось узнать Bloomberg, французский президент рассчитывает привлечь китайские средства во французский сектор аккумуляторов для электромобилей.

Макрон примет Си на ужине в Елисейском дворце в Париже, где, по словам источников, в меню может быть французский коньяк, подлежащий антидемпинговому расследованию в Пекине. Затем Макрон пригласит своего китайского коллегу в уголок Пиренейских гор, где президент Франции посещал свою бабушку в детстве, — добавили источники. Поделиться

Что важно понимать, визит главы Китая в Европу состоялся несколько недель спустя после того, как глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила лидеров Коммунистической партии в Пекине, что избыток мощностей Китая является проблемой для мира.