Макрон предлагает новый жесткий способ сдерживания Путина

Французский лидер Эммануэль Макрон официально подтвердил, что намерен обсудить использование ядерного оружия как части "надежной европейской обороны" от угроз со стороны России.

Макрон заговорил о ядерном оружии как способе сдержать Путина

По словам президента Франции, он решительно настроен на то, чтобы наконец-то начать дискуссию о роли ядерного оружия в общеевропейской обороне.

Я выступаю за открытие этой дискуссии, которая должна включать противоракетную оборону, средства для дальнобойного ведения огня, ядерное оружие для тех, кто его имеет или кто имеет американское ядерное оружие на своей территории. Давайте положим все это на стол и посмотрим, что действительно защищает нас надежным способом Эммануэль Макрон Президент Франции

Эммануэль Макрон также подчеркнул, что его страна намерена сохранить свою специфику, однако также решительно настроена внести больший вклад в защиту европейской земли.

Что важно понимать, после выхода Великобритании из Европейского Союза Франция остается единственным его членом, владеющим собственным ядерным оружием.

Макрон призывает Европу рассчитывать на себя, а не на США

Французский лидер еще раз подчеркнул, что прямо сейчас Европа столкнулась с реальной угрозой со стороны режима российского диктатора Владимира Путина.

Именно поэтому политик просит членов ЕС наконец-то одобрить "надежную" оборонную стратегию, менее зависимую от Штатов.

По его убеждению, ракеты дальнего радиуса действия не напугают Кремль, поэтому стоит задуматься о ядерном оружии.

Доктрина Франции состоит в том, что мы можем применить ее, когда наши жизненно важные интересы окажутся под угрозой. Я уже говорил, что эти жизненно важные интересы имеют европейское измерение, — отметил президент Франции. Поделиться

По словам Макрона, развитие общей европейской оборонной политики уже давно является целью официального Парижа, однако не всем в ЕС она нравится.