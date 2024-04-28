Макрон пропонує новий жорсткий спосіб стримування Путіна

Французький лідер Еммануель Макрон офіційно підтвердив, що планує обговорити використання ядерної зброї як частини "надійної європейської оборони" від загроз з боку Росії.

Макрон заговорив про ядерну зброю як спосіб стримати Путіна

За словами президента Франції, він рішуче налаштований на те, щоб нарешті розпочати дискусію про роль ядерної зброї в загальноєвропейській обороні.

Я виступаю за відкриття цієї дискусії, яка повинна включати протиракетну оборону, засоби для далекобійного ведення вогню, ядерну зброю для тих, хто її має або хто має американську ядерну зброю на своїй території. Давайте покладемо все це на стіл і подивимося, що дійсно захищає нас у надійний спосіб Еммануель Макрон Президент Франції

Еммануель Макрон також наголосив, що його країна має намір зберегти свою специфіку, однак також рішуче налаштована зробити більший внесок в захист європейської землі.

Що важливо розуміти, після виходу Великої Британії з Європейського Союзу Франція залишається єдиним його членом, який володіє власною ядерною зброєю.

Макрон закликає Європу розраховувати на себе, а не на США

Французький лідер вкотре наголосив, що просто зараз Європа зіткнулася з реальною загрозою з боку режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Саме тому політик просить членів ЄС нарешті ухвалити "надійну" оборонну стратегію, менш залежну від Штатів.

На його переконання, ракети дальнього радіуса дії не злякають Кремль, тому варто замислитися про ядерну зброю.

Доктрина Франції полягає в тому, що ми можемо застосувати її, коли наші життєво важливі інтереси опиняться під загрозою. Я вже казав, що ці життєво важливі інтереси мають європейський вимір, — зазначив президент Франції. Поширити

За словами Макрона, розбудова спільної європейської оборонної політики вже давно є метою для офіційного Парижа, однак не всім у ЄС вона подобається.