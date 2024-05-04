В Италии упрекнули Макрона за "нагнетание напряжения" в отношении войны РФ против Украины
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Политика
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В Италии упрекнули Макрона за "нагнетание напряжения" в отношении войны РФ против Украины

Гвидо Крозетто
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Источник:  Corriere della Sera

Гвидо Крозетто, министр обороны Италии, исключил возможность прямого участия Италии в российско-украинской войне и выразил непонимание по поводу заявлений Макрона о привлечении французской армии к войне при необходимости. Политик заверил, что не имеет планов ни повторять за руководством Франции, ни поддерживать такие инициативы.

Крозетто о возможности отправки войск в Украину

Министр обороны Италии прокомментировал идею о возможности привлечения итальянских войск к войне в Украине следующим образом:

Наша позиция не меняется: мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт.

Гвидо Крозетто

Гвидо Крозетто

Министр обороны Италии

Несмотря на однозначную поддержку Украины с самого начала полномасштабного вторжения, Крозетто предпочитает поиск дипломатического разрешения конфликта, потому что перерастание его в еще больший, по словам министра, не пойдет никому на пользу, в том числе Италии.

Относительно отправки итальянских военных в Украину, политик ответил однозначным "нет".

“Потому что, в отличие от других, у нас есть четкий запрет на прямые военные интервенции, за пределами того, что предусмотрено законами и Конституцией. Мы можем предусмотреть только вооруженное вмешательство по международному мандату, например, во исполнение резолюции ООН. Гипотетическое вмешательство в Украине не только не входило бы в этот случай, но и спровоцировало бы дальнейшую раскрутку конфликта, что не принесло бы пользы прежде всего самим украинцам. Короче говоря, условий для нашего прямого вмешательства не существует”.

Отношение Крозетто к заявлениям Макрона

По поводу заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности привлечения войск Франции к российско-украинской войне, Крозетто сказал:

Я не берусь судить президента такой дружественной страны, как Франция, но я не понимаю цели и полезности этих деклараций, объективно повышающих напряженность”.

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