В Италии упрекнули Макрона за "нагнетание напряжения" в отношении войны РФ против Украины

Гвидо Крозетто, министр обороны Италии, исключил возможность прямого участия Италии в российско-украинской войне и выразил непонимание по поводу заявлений Макрона о привлечении французской армии к войне при необходимости. Политик заверил, что не имеет планов ни повторять за руководством Франции, ни поддерживать такие инициативы.
Крозетто о возможности отправки войск в Украину
Министр обороны Италии прокомментировал идею о возможности привлечения итальянских войск к войне в Украине следующим образом:
Несмотря на однозначную поддержку Украины с самого начала полномасштабного вторжения, Крозетто предпочитает поиск дипломатического разрешения конфликта, потому что перерастание его в еще больший, по словам министра, не пойдет никому на пользу, в том числе Италии.
Относительно отправки итальянских военных в Украину, политик ответил однозначным "нет".
Отношение Крозетто к заявлениям Макрона
По поводу заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности привлечения войск Франции к российско-украинской войне, Крозетто сказал:
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