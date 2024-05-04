В Італії дорікнули Макрону за "нагнітання напруги" щодо війни РФ проти України

Гвідо Крозетто, міністр оборони Італії, виключив можливість прямої участі Італії в російсько-українській війні та висловив нерозуміння відносно заяв президента Франції Еммануеля Макрона про залучення французької армії до війни за необхідності. Політик запевнив, що не має планів ані повторювати за керівництвом Франції, ані підтримувати такі ініціативи.

Крозетто про можливість відправки військ до України

Міністр оборони Італії прокоментував ідею про можливість залучення італійських військ до війни в Україні таким чином:

Наша позиція не змінюється: ми завжди говорили, що Україні потрібно всіляко допомагати, і ми це робимо, але ми також завжди виключали пряме втручання наших військових у конфлікт. Гвідо Крозетто Міністр оборони Італії

Незважаючи на однозначну підтримку України з самого початку повномасштабного вторгнення, Крозетто віддає перевагу пошуку дипломатичного розв’язання конфлікту, тому що переростання його у ще більший, за словами міністра, не піде нікому на користь, у тому числі Італії.

Щодо відправлення італійських військових до України, політик відповів однозначним “ні”.

Тому що, на відміну від інших, ми маємо в нашій системі чітку заборону на прямі військові інтервенції, поза межами того, що передбачено законами і Конституцією. Ми можемо передбачити лише збройне втручання за міжнародним мандатом, наприклад, на виконання резолюції ООН. Гіпотетичне втручання в Україні не тільки не входило б у цей випадок, але й спровокувало б подальше розкручування конфлікту, що не принесло б користі, перш за все, самим українцям. Коротше кажучи, умов для нашого прямого втручання не існує. Поширити

Ставлення Крозетто до заяв Макрона

Щодо заяв президент Франції Еммануеля Макрона про можливість залучення військ Франції до російсько-української війни, Крозетто сказав: