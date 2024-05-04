В Італії дорікнули Макрону за "нагнітання напруги" щодо війни РФ проти України

Гвідо Крозетто, міністр оборони Італії, виключив можливість прямої участі Італії в російсько-українській війні та висловив нерозуміння відносно заяв президента Франції Еммануеля Макрона про залучення французької армії до війни за необхідності. Політик запевнив, що не має планів ані повторювати за керівництвом Франції, ані підтримувати такі ініціативи.
Крозетто про можливість відправки військ до України
Міністр оборони Італії прокоментував ідею про можливість залучення італійських військ до війни в Україні таким чином:
Незважаючи на однозначну підтримку України з самого початку повномасштабного вторгнення, Крозетто віддає перевагу пошуку дипломатичного розв’язання конфлікту, тому що переростання його у ще більший, за словами міністра, не піде нікому на користь, у тому числі Італії.
Щодо відправлення італійських військових до України, політик відповів однозначним “ні”.
Ставлення Крозетто до заяв Макрона
Щодо заяв президент Франції Еммануеля Макрона про можливість залучення військ Франції до російсько-української війни, Крозетто сказав:
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