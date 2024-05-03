Речник Кремля Дмитро Пєсков відверто зізнався, що офіційна Москва злякалася обіцянок французького лідера Еммануеля Макрона щодо захисту України від російської агресії.
Влада РФ знову скаржиться на жорсткі позиції Макрона та Кемерона
За словами Пєскова, в адміністрації Путіна вкрай стурбовані та вважають "небезпечними" і такими, що "нагнітають напруженість" останні заяви президента Франції та очільника МЗС Великої Британії щодо можливої присутності західних військ в Україні та ударів зброєю Британії по території країни-агресорки Росії.
Представник російського диктатора також додав, що це провокує "пряму ескалацію напруги" навколо війни в Україні.
Ба більше, поплічник Путіна почав погрожувати, що останні гучні заяви Макрона та Кемерона потенційно "можуть становити небезпеку для європейської безпеки, всієї архітектури європейської безпеки".
Макрон назвав головну умову для введення французьких військ в Україну
За словами французького лідера, у разі прориву лінії фронту Росією і запиту України офіційному Парижу та іншим союзникам Києва варто замислитись про відправлення військ.
Макрон вкотре наголосив, що не відмовляється від своїх попередніх заяв.
На переконання Макрона, ненадання ворогу повного розуміння, яких дій можна очікувати або точно не варто очікувати, також є інструментом стримування.
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