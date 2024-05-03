Команда Путіна панікує після заяв Макрона та Кемерона про Україну
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Політика
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Команда Путіна панікує після заяв Макрона та Кемерона про Україну

Дмитро Пєсков
Джерело:  online.ua

Речник Кремля Дмитро Пєсков відверто зізнався, що офіційна Москва злякалася обіцянок французького лідера Еммануеля Макрона щодо захисту України від російської агресії.

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За словами Пєскова, в адміністрації Путіна вкрай стурбовані та вважають "небезпечними" і такими, що "нагнітають напруженість" останні заяви президента Франції та очільника МЗС Великої Британії щодо можливої присутності західних військ в Україні та ударів зброєю Британії по території країни-агресорки Росії.

Ще одна дуже небезпечна заява. Ми бачимо таку вербальну ескалацію з боку офіційних представників, ми бачимо і на рівні глав держав — коли це стосується Франції, на більш експертному рівні — коли це стосується Великої Британії.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

Представник російського диктатора також додав, що це провокує "пряму ескалацію напруги" навколо війни в Україні.

Ба більше, поплічник Путіна почав погрожувати, що останні гучні заяви Макрона та Кемерона потенційно "можуть становити небезпеку для європейської безпеки, всієї архітектури європейської безпеки".

Тут ось таку небезпечну тенденцію нагнітання напруженості в заяві офіційних ми фіксуємо. Це викликає нашу стурбованість, — додав Пєсков.

Макрон назвав головну умову для введення французьких військ в Україну

За словами французького лідера, у разі прориву лінії фронту Росією і запиту України офіційному Парижу та іншим союзникам Києва варто замислитись про відправлення військ.

Макрон вкотре наголосив, що не відмовляється від своїх попередніх заяв.

Як я і сказав, я нічого не виключаю, тому що ми маємо справу з тим, хто нічого не виключає. Ми, безсумнівно, проявили надмірну нерішучість, окреслюючи межі нашої реакції тому, у кого вже немає "червоних ліній" і хто є агресором, — наголосив президент Франції.

На переконання Макрона, ненадання ворогу повного розуміння, яких дій можна очікувати або точно не варто очікувати, також є інструментом стримування.

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