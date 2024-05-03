Власти РФ снова жалуются на жесткие позиции Макрона и Кэмерона

По словам Пескова, в администрации Путина крайне обеспокоены и считают "опасными" и "нагнетающими напряженность" последние заявления президента Франции и главы МИД Великобритании относительно возможного присутствия западных войск в Украине и ударов оружием Британии по территории страны-агрессорки России.

Еще одно очень опасное заявление. Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей, мы видим и на уровне глав государств — когда это касается Франции, на более экспертном уровне — когда это касается Великобритании. Дмитрий Песков Спикер Кремля

Представитель российского диктатора также добавил, что это провоцирует "прямую эскалацию напряжения" вокруг войны в Украине.

Более того, приспешник Путина начал угрожать, что последние громкие заявления Макрона и Кэмерона потенциально "могут представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности".

Здесь такую опасную тенденцию нагнетания напряженности в заявлении официальных лиц мы фиксируем. Это вызывает нашу обеспокоенность, — добавил Песков. Поделиться

Макрон назвал главное условие для введения французских войск в Украину

По словам французского лидера, в случае прорыва линии фронта Россией и запроса Украины официальному Парижу и другим союзникам Киева следует задуматься об отправке войск.

Макрон в очередной раз подчеркнул, что не отказывается от своих предыдущих заявлений.

Как я и сказал, я ничего не исключаю, потому что мы имеем дело с тем, кто ничего не исключает. Мы, несомненно, проявили чрезмерную нерешительность, очерчивая пределы нашей реакции тому, у кого уже нет "красных линий" и кто является агрессором, — подчеркнул президент Франции. Поделиться

По убеждению Макрона, непредоставление врагу полного понимания, какие действия можно ожидать или точно не стоит ожидать, также является инструментом сдерживания.