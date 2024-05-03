Спикер Кремля Дмитрий Песков откровенно признался, что официальная Москва испугалась обещаний французского лидера Эммануэля Макрона касательно защите Украины от российской агрессии.
Власти РФ снова жалуются на жесткие позиции Макрона и Кэмерона
По словам Пескова, в администрации Путина крайне обеспокоены и считают "опасными" и "нагнетающими напряженность" последние заявления президента Франции и главы МИД Великобритании относительно возможного присутствия западных войск в Украине и ударов оружием Британии по территории страны-агрессорки России.
Представитель российского диктатора также добавил, что это провоцирует "прямую эскалацию напряжения" вокруг войны в Украине.
Более того, приспешник Путина начал угрожать, что последние громкие заявления Макрона и Кэмерона потенциально "могут представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности".
Макрон назвал главное условие для введения французских войск в Украину
По словам французского лидера, в случае прорыва линии фронта Россией и запроса Украины официальному Парижу и другим союзникам Киева следует задуматься об отправке войск.
Макрон в очередной раз подчеркнул, что не отказывается от своих предыдущих заявлений.
По убеждению Макрона, непредоставление врагу полного понимания, какие действия можно ожидать или точно не стоит ожидать, также является инструментом сдерживания.
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