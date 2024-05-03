Шеф британской дипломатии Дэвид Кэмерон пообещал, что Лондон будет ежегодно предоставлять Украине 3 миллиарда фунтов стерлингов (3,74 млрд долл. - ред.) военной помощи "столько, сколько потребуется". Более того, Британия наконец-то разрешила ВСУ использовать его оружие по целям внутри России.

ВСУ смогут бить по РФ британским оружием

По словам дипломата, теперь Украина имеет право использовать оружие, полученное от Британии, для нанесения ударов по целям на территории России. И именно команда президента Владимира Зеленского должна решать, делать ли это.

Украина имеет такое право. Так же как Россия наносит удары внутри Украины, вы можете полностью понять, почему Украина испытывает потребность убедиться, что она защищает себя. Мы будем давать три миллиарда фунтов стерлингов ежегодно столько, сколько потребуется. Мы просто исчерпали все, что могли, в вопросе предоставления оборудования. Кое-что из этого (оборудования) фактически находится в Украину сегодня, пока я здесь. Дэвид Кэмерон Глава МИД Великобритании

Кэмерон похвалил Штаты за долгожданное положительное решение относительно Украины

Глава МИД Британии публично поприветствовал выделение Конгрессом США долгожданного пакета помощи в размере 60 миллиардов долларов.

По его словам, это очень важно не только с точки зрения оружия, которое получат ВСУ, но и с точки зрения поднятия морального духа всего украинского народа.

Несмотря на это, Кэмерон не захотел конкретно отвечать на вопрос, как, по его мнению, возможное переизбрание лидера республиканцев Дональда Трампа в Белый дом может повлиять на поддержку Украины со стороны США.

Не нам решать, кого американцы изберут своим президентом — мы будем работать с тем, кто это будет, — заявил дипломат. Поделиться

Он обратил внимание на то, что стратегия партнеров Киева должна заключаться в том, чтобы у Украины было преимущество до момента выборов в США в ноябре.