Великобритания отправит в Польшу истребители Typhoon. Какая причина
Категория
Мир
Дата публикации

Великобритания отправит в Польшу истребители Typhoon. Какая причина

истребитель
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Источник:  RMF 24

Великобритания отправит в Польшу истребители Typhoon, защищающих польское воздушное пространство.

Что известно об отправке в Польшу истребителей Typhoon

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в рамках своей поддержки Варшавы Лондон отправит в Польшу истребители Typhoon.

По словам главы британского правительства, соответствующее размещение истребителей планируется на следующий год.

Истребитель Eurofighter Typhoon (фото — wikipedia.org)

Сунка в ходе визита в Варшаву отметила, что Лондон намерен приобщиться к патрулированию польского неба.

Противовоздушная оборона жизненно важна, и Великобритания хочет поддержать Польшу в этом и тесно сотрудничать с вами, — заявил Сунак.

Кроме того, добавил Сунак, в рамках учений НАТО Steadfast Defender, которые продлятся до конца мая, Лондон также отправит в Польшу 16 тысяч британских военных.

В контексте продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины Сунак отметил, что между Польшей и Великобританией "существует большая связь, которая строит безопасность в ситуации войны в Украине".

Мы великие военные государства, которые помогают Украине. Мы уже два года помогаем соседу Польши. Когда речь идет о нашей военной помощи, я хочу помочь еще больше, — подчеркнул британский премьер.

Визит Сунака в Польшу

Глава британского правительства Риши Сунак 23 апреля в Варшаве провел встречи с польским коллегой Дональдом Туском, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Также в Польше Сунак анонсировал пакет помощи Украине на 500 миллионов фунтов стерлингов (около 617 миллионов долларов) и увеличение британских расходов на оборону до 2,5% ВВП.

Кроме того, он заявил, что Британия переведет свои расходы на оборону на "военные рельсы". Причиной тому опыт войны РФ против Украины.

Добавим, что во время воздушных ударов российских оккупантов по территории Украины Польша иногда поднимает свои военные самолеты в атмосферу, в том числе истребительную авиацию, для обеспечения безопасности воздушного пространства. Один из таких случаев произошел 11 апреля.

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