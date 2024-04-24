Великобритания отправит в Польшу истребители Typhoon. Какая причина

Великобритания отправит в Польшу истребители Typhoon, защищающих польское воздушное пространство.
Что известно об отправке в Польшу истребителей Typhoon
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в рамках своей поддержки Варшавы Лондон отправит в Польшу истребители Typhoon.
По словам главы британского правительства, соответствующее размещение истребителей планируется на следующий год.
Сунка в ходе визита в Варшаву отметила, что Лондон намерен приобщиться к патрулированию польского неба.
Кроме того, добавил Сунак, в рамках учений НАТО Steadfast Defender, которые продлятся до конца мая, Лондон также отправит в Польшу 16 тысяч британских военных.
В контексте продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины Сунак отметил, что между Польшей и Великобританией "существует большая связь, которая строит безопасность в ситуации войны в Украине".
Визит Сунака в Польшу
Глава британского правительства Риши Сунак 23 апреля в Варшаве провел встречи с польским коллегой Дональдом Туском, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Также в Польше Сунак анонсировал пакет помощи Украине на 500 миллионов фунтов стерлингов (около 617 миллионов долларов) и увеличение британских расходов на оборону до 2,5% ВВП.
Кроме того, он заявил, что Британия переведет свои расходы на оборону на "военные рельсы". Причиной тому опыт войны РФ против Украины.
Добавим, что во время воздушных ударов российских оккупантов по территории Украины Польша иногда поднимает свои военные самолеты в атмосферу, в том числе истребительную авиацию, для обеспечения безопасности воздушного пространства. Один из таких случаев произошел 11 апреля.
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