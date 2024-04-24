Великобритания отправит в Польшу истребители Typhoon. Какая причина

Что известно об отправке в Польшу истребителей Typhoon

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в рамках своей поддержки Варшавы Лондон отправит в Польшу истребители Typhoon.

По словам главы британского правительства, соответствующее размещение истребителей планируется на следующий год.

Истребитель Eurofighter Typhoon (фото — wikipedia.org)

Сунка в ходе визита в Варшаву отметила, что Лондон намерен приобщиться к патрулированию польского неба.

Противовоздушная оборона жизненно важна, и Великобритания хочет поддержать Польшу в этом и тесно сотрудничать с вами, — заявил Сунак. Поделиться

Кроме того, добавил Сунак, в рамках учений НАТО Steadfast Defender, которые продлятся до конца мая, Лондон также отправит в Польшу 16 тысяч британских военных.

В контексте продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины Сунак отметил, что между Польшей и Великобританией "существует большая связь, которая строит безопасность в ситуации войны в Украине".

Мы великие военные государства, которые помогают Украине. Мы уже два года помогаем соседу Польши. Когда речь идет о нашей военной помощи, я хочу помочь еще больше, — подчеркнул британский премьер. Поделиться

Визит Сунака в Польшу

Глава британского правительства Риши Сунак 23 апреля в Варшаве провел встречи с польским коллегой Дональдом Туском, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Также в Польше Сунак анонсировал пакет помощи Украине на 500 миллионов фунтов стерлингов (около 617 миллионов долларов) и увеличение британских расходов на оборону до 2,5% ВВП.

Кроме того, он заявил, что Британия переведет свои расходы на оборону на "военные рельсы". Причиной тому опыт войны РФ против Украины.