Великобритания объявила о передаче крупнейшего с начала развязанной Россией преступной войны пакета военной помощи Украине.
Что известно о рекордно крупном пакете военной помощи Украине от Великобритании
Премьер-министр Риши Сунак подчеркнул, что в рамках нового пакета военной помощи украинские военные получат миллионы патронов, сотни единиц военной техники и дальнобойные ракеты Storm Shadow.
Сколько вооружений Украина получит в новом пакете помощи от Великобритании
23 апреля в Варшаве на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в продолжение анонса прессслужбы британского правительства Сунак отметил, что в пакет помощи войдут 400 единиц техники, 4 млн патронов, 60 лодок для осуществления водных рейдов, средства противовоздушной обороны, средства противовоздушной обороны. высокоточные ракеты Storm Shadow.
В сообщении прессслужбы правительства отмечали, что речь идет о более чем 1,6 тыс. боевых ракет и ракет ПВО, а среди техники — защищенные автомобили Husky, бронемашины и десятки машин повышенной проходимости.
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