И это обозначит историческое обязательство увеличить финансирование на оборону до 2,5% ВВП… Поэтому в дополнение к нашим долгосрочным гарантиям безопасности мы предоставляем сегодня долгосрочные гарантии финансирования. По меньшей мере, текущий уровень военной поддержки Украины на каждый следующий год, когда это потребуется. Это наиболее долгосрочное обязательство из тех, которые предоставляло любое государство, — подчеркнул премьер-министр Великобритании.