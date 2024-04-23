Сунак назвал содержимое крупнейшего военного пакета Украине от Великобритании
Категория
Политика
Дата публикации

Сунак назвал содержимое крупнейшего военного пакета Украине от Великобритании

Риши Сунак
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Источник:  online.ua

Великобритания объявила о передаче крупнейшего с начала развязанной Россией преступной войны пакета военной помощи Украине.

Что известно о рекордно крупном пакете военной помощи Украине от Великобритании

Премьер-министр Риши Сунак подчеркнул, что в рамках нового пакета военной помощи украинские военные получат миллионы патронов, сотни единиц военной техники и дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Сегодня мы идем еще дальше: мы предоставим Украине дополнительные полмиллиарда фунтов, достигнув 3 млрд фунтов стерлингов поддержки за этот год. Мы предоставим им рекордно большой пакет помощи, — отметил премьер-министр Великобритании.

Сколько вооружений Украина получит в новом пакете помощи от Великобритании

23 апреля в Варшаве на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в продолжение анонса прессслужбы британского правительства Сунак отметил, что в пакет помощи войдут 400 единиц техники, 4 млн патронов, 60 лодок для осуществления водных рейдов, средства противовоздушной обороны, средства противовоздушной обороны. высокоточные ракеты Storm Shadow.

В сообщении прессслужбы правительства отмечали, что речь идет о более чем 1,6 тыс. боевых ракет и ракет ПВО, а среди техники — защищенные автомобили Husky, бронемашины и десятки машин повышенной проходимости.

И это обозначит историческое обязательство увеличить финансирование на оборону до 2,5% ВВП… Поэтому в дополнение к нашим долгосрочным гарантиям безопасности мы предоставляем сегодня долгосрочные гарантии финансирования. По меньшей мере, текущий уровень военной поддержки Украины на каждый следующий год, когда это потребуется. Это наиболее долгосрочное обязательство из тех, которые предоставляло любое государство, — подчеркнул премьер-министр Великобритании.

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