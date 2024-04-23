Сунак назвав вміст найбільшого військового пакету Україні від Великої Британії

Велика Британія оголосила про передачу найбільшого від початку розв'язаної Росією злочинної війни пакета військової допомоги Україні.
Що відомо про рекордно великий пакет військової допомоги Україні від Великої Британії
Прем’єр-міністр Ріші Сунак підкреслив, що у рамках нового пакета військової допомоги українські військові отримають мільйони набоїв, сотні одиниць військової техніки та далекобійні ракети Storm Shadow.
Скільки озброєнь Україна отримає у новому пакеті допомоги від Британії
23 квітня у Варшаві на спільному брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, у продовження анонсу пресслужби британського уряду Сунак зазначив, що до пакета допомоги увійдуть 400 одиниць техніки, 4 млн набоїв, 60 човнів для здійснення водних рейдів, засоби протиповітряної оборони, ще одна партія далекобійних високоточних ракет Storm Shadow.
У повідомленні пресслужби уряду зазначали, що йдеться про понад 1,6 тис бойових ракет і ракет ППО, а серед техніки — захищені автомобілі Husky, бронемашини і десятки машин підвищеної прохідності.
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