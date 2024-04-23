Сунак назвав вміст найбільшого військового пакету Україні від Великої Британії
Категорія
Політика
Дата публікації

Сунак назвав вміст найбільшого військового пакету Україні від Великої Британії

Ріші Сунак
Джерело:  online.ua

Велика Британія оголосила про передачу найбільшого від початку розв'язаної Росією злочинної війни пакета військової допомоги Україні. 

Що відомо про рекордно великий пакет військової допомоги Україні від Великої Британії

Прем’єр-міністр Ріші Сунак підкреслив, що у рамках нового пакета військової допомоги українські військові отримають мільйони набоїв, сотні одиниць військової техніки та далекобійні ракети Storm Shadow.

Сьогодні ми йдемо ще далі: ми надамо Україні додаткові пів мільярда фунтів, досягнувши 3 млрд фунтів стерлінгів підтримки за цей рік. Ми надамо їм рекордно великий пакет допомоги, — зазначив прем’єр-міністр Великої Британії.

Скільки озброєнь Україна отримає у новому пакеті допомоги від Британії

23 квітня у Варшаві на спільному брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, у продовження анонсу пресслужби британського уряду Сунак зазначив, що до пакета допомоги увійдуть 400 одиниць техніки, 4 млн набоїв, 60 човнів для здійснення водних рейдів, засоби протиповітряної оборони, ще одна партія далекобійних високоточних ракет Storm Shadow.

У повідомленні пресслужби уряду зазначали, що йдеться про понад 1,6 тис бойових ракет і ракет ППО, а серед техніки — захищені автомобілі Husky, бронемашини і десятки машин підвищеної прохідності.

І це позначить історичне зобов’язання збільшити фінансування на оборону до 2,5% ВВП… Тож на додачу до наших довгострокових безпекових гарантій ми надаємо сьогодні довгострокові гарантії фінансування. Щонайменш поточний рівень військової підтримки Україні на кожен наступний рік, коли це буде потрібно. Це найбільш довгострокове зобов’язання з тих, що надавала будь-яка держава, — підкреслив прем’єр-міністр Великої Британії.

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