Сунак назвав вміст найбільшого військового пакету Україні від Великої Британії

І це позначить історичне зобов’язання збільшити фінансування на оборону до 2,5% ВВП… Тож на додачу до наших довгострокових безпекових гарантій ми надаємо сьогодні довгострокові гарантії фінансування. Щонайменш поточний рівень військової підтримки Україні на кожен наступний рік, коли це буде потрібно. Це найбільш довгострокове зобов’язання з тих, що надавала будь-яка держава, — підкреслив прем’єр-міністр Великої Британії.