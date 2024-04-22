Аналітики з розвідки Міноборони Британії зазначили, що в Росії вже створили елітний підрозділ для синів кремлівських VIP-персон та 10 членів правлячої путінської партії “Єдина Росія”.

Що відомо про підрозділ армії РФ для кремлівської еліти

У розвідці Британії зазначають, що підрозділ переважно перебуватиме далеко від лінії фронту, а всіх VIP-персон забезпечуватимуть додатковими засобами захисту.

Зокрема, як зазначають аналітики британської розвідки, до новостворенного елітного підрозділу вже вступив чоловік відомої російської блогерки Олени Бліновської.

Воювати чоловік пішов аби не нести покарання за ухилення від сплати податків.

Олексія Бліновського 16 квітня 2024 року сфотографували під час служби у спеціально створеній військовій частині збройних сил Росії "Барс Каскад" біля України.

За даними Міноборони Великої Британії:

підрозділ створив заступник голови Держдуми з оборони Дмитро Саблін;

він в основному бере участь в операціях з безпілотними літальними апаратами. Зазвичай вони діють далеко від лінії фронту;

Зазначається, що спецпідрозділ веде активну діяльність із жовтня 2022 року.

Вербування до спецпідрозділу "Барс Каскад", ймовірно, дозволить діячам російської еліти обійти встановлені законом вимоги російської військової служби з гарантованою безпекою та потенційно здобути прихильність Кремля, — зазначають у розвідці Британії. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 April 2024.



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Що відомо про поточні наступальні операції армії РФ в Україні

За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина в ефірі “Суспільне”, наразі окупаційна армія РФ продовжує спроби штурмів в районі Часового Яру.

Речник ОСУВ “Хортиця” підкреслив, що наразі близько 20 тис кремлівських загарбників намагаються штурмувати місто.

Волошин підкреслив, що в районі Часового Яру проти українських військових воюють підрозділи 217 парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії Повітряно-десантних сил РФ.

На відрізку навпроти Часового Яру проти нас воюють російські десантники з 217 парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії Росії. Це десь 20-25 тисяч військовослужбовців російських намагаються штурмувати Часів Яр і околиці населених пунктів біля нього, — підкреслив речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

Він додав, РФ постійно, планово, штурмує українські позиції, проте не закріплюється і відходить.