Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину. Загинула людина
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину. Загинула людина

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Дніпропетровщина

Російські терористи вдень 20 квітня здійснили обстріл Дніпропетровської області, у результаті якого загинув чоловік.

Російські військові обстріляли Дніпровський район Дніпропетровської області

Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини вдень 20 квітня загинув чоловік.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог атакував Дніпровський район. Загинув 54-річний чоловік. На момент удару він ремонтував авто неподалік.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Начальник Дніпропетровської ОВА

Лисак додав, що через обстріл сталася пожежа. Займання рятувальники загасили.

Росія атакує Дніпропетровщину: що відомо

20 квітня під російськими обстрілами був Кам’янський район.

Уночі та зранку 19 квітня Дніпропетровщина зазнала масованих ракетних атак РФ. Восьмеро людей загинули, серед них — двоє дітей. Постраждали щонайменше 29 осіб.

20 квітня в області оголосили Днем жалоби за загиблими від російських ударів.

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