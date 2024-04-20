Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину. Загинула людина

Російські терористи вдень 20 квітня здійснили обстріл Дніпропетровської області, у результаті якого загинув чоловік.
Російські військові обстріляли Дніпровський район Дніпропетровської області
Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини вдень 20 квітня загинув чоловік.
Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Лисак додав, що через обстріл сталася пожежа. Займання рятувальники загасили.
Росія атакує Дніпропетровщину: що відомо
20 квітня під російськими обстрілами був Кам’янський район.
20 квітня в області оголосили Днем жалоби за загиблими від російських ударів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-