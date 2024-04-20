Армия РФ обстреляла Днепропетровщину. Погиб человек
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Днепропетровщину. Погиб человек

Сергей Лисак / Днепропетровская ОВА
Днепропетровщина
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Российские террористы днем 20 апреля совершили обстрел Днепропетровской области, в результате которого погиб мужчина.

Российские военные обстреляли Днепровский район Днепропетровской области

В результате обстрела Днепропетровщины днем 20 апреля погиб мужчина.

Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Враг атаковал Днепровский район. Погиб 54-летний мужчина. На момент удара он ремонтировал автомобиль неподалеку.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Начальник Днепропетровской ОВА

Лысак добавил, что из-за обстрела произошел пожар. Возгорание спасатели потушили.

Россия атакует Днепропетровщину: что известно

20 апреля под российскими обстрелами был Каменский район.

Ночью и утром 19 апреля Днепропетровщина подверглась массированным ракетным атакам РФ. Восемь человек погибли, среди них двое детей. Пострадали не менее 29 человек.

20 апреля в области объявили Днем траура по погибшим от российских ударов.

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