Армия РФ обстреляла Днепропетровщину. Погиб человек

Российские террористы днем 20 апреля совершили обстрел Днепропетровской области, в результате которого погиб мужчина.
Российские военные обстреляли Днепровский район Днепропетровской области
В результате обстрела Днепропетровщины днем 20 апреля погиб мужчина.
Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Лысак добавил, что из-за обстрела произошел пожар. Возгорание спасатели потушили.
Россия атакует Днепропетровщину: что известно
20 апреля под российскими обстрелами был Каменский район.
20 апреля в области объявили Днем траура по погибшим от российских ударов.
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