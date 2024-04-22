Аналитики по разведке Минобороны Британии отметили, что в России уже создали элитное подразделение для сыновей кремлевских VIP-персон и 10 членов правящей путинской партии "Единая Россия".

Что известно о подразделении армии РФ для кремлевской элиты

В разведке Британии отмечают, что подразделение будет преимущественно находиться вдали от линии фронта, а всех VIP-персон будут обеспечивать дополнительными средствами защиты.

В частности, как отмечают аналитики британской разведки, в новое элитное подразделение уже вступил мужчина известной российской блоггерши Елены Блиновской.

Воевать мужчина пошел, чтобы не нести наказание за уклонение от уплаты налогов.

Алексея Блиновского 16 апреля 2024 сфотографировали во время службы в специально созданной воинской части вооруженных сил России "Барс Каскад" возле Украины.

По данным Минобороны Великобритании:

подразделение создало заместитель председателя Госдумы по обороне Дмитрий Саблин;

он в основном участвует в операциях с беспилотными летательными аппаратами. Обычно они действуют вдали от линии фронта;

Отмечается, что спецподразделение ведет активную деятельность с октября 2022 года.

Вербовка в спецподразделение "Барс Каскад", вероятно, позволит деятелям российской элиты обойти установленные законом требования российской военной службы с гарантированной безопасностью и потенциально получить благосклонность Кремля, отмечают в разведке Британии. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 April 2024.



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Что известно о текущих наступательных операциях армии РФ в Украине

По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина в эфире "Общественное", оккупационная армия РФ продолжает попытки штурмов в районе Временного Яра.

Спикер ОСУВ "Хортица" подчеркнул, что в настоящее время около 20 тыс. кремлевских захватчиков пытаются штурмовать город.

Волошин подчеркнул, что в районе Временного Яра против украинских военных воюют подразделения 217 парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных сил РФ.

На отрезке напротив Временного Яра против нас воюют российские десантники из 217-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии России. Это где-то 20-25 тысяч российских военнослужащих пытаются штурмовать Времен Яр и окрестности населенных пунктов возле него, — подчеркнул спикер ОСУВ "Хортица". Поделиться

Он добавил, что РФ постоянно, планово, штурмует украинские позиции, однако не закрепляется и отходит.