Армия РФ атаковала Украинск на Донетчине. Погиб человек
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Украинск на Донетчине. Погиб человек

скорая
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Источник:  Прокуратура Донецкой области

Российские войска 21 апреля обстреляли город Украинск Донецкой области. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Что известно об обстреле РФ Украинска

Как отмечается, в 8:30 российские войска обстреляли Украинск. По предварительным данным, против мирного населения враг использовал РСЗО "Смерч".

В результате попадания средства поражения у дома погибла 82-летняя женщина. Кроме того, получили травмы разной степени тяжести четверо мужчин в возрасте от 21 до 53 лет.

Пострадавшим с ушибами и осколочными ранениями оказана квалифицированная медицинская помощь.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)

Что известно об обстрелах Донецкой области

Российские войска не оставляют попыток полностью захватить Донецкую область и выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Как недавно рассказывал глава ГУР Кирилл Буданов, эту цель россияне попытаются воплотить и во время нового наступления, которое захватчики планируют начать летом. Поэтому враг постоянно обстреливает не только позиции ВСУ на линии фронта, но и мирное население.

Что касается Украинск, то и его враг атакует не впервые. Так, в июне 2023 года из-за обстрела города погибли три человека — двое взрослых и один ребенок. Кроме того, были дети и среди раненых. А в марте 2023 года из-за обстрела Украинский погиб один человек.

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