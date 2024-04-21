Армия РФ атаковала Украинск на Донетчине. Погиб человек

Российские войска 21 апреля обстреляли город Украинск Донецкой области. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Что известно об обстреле РФ Украинска

Как отмечается, в 8:30 российские войска обстреляли Украинск. По предварительным данным, против мирного населения враг использовал РСЗО "Смерч".

В результате попадания средства поражения у дома погибла 82-летняя женщина. Кроме того, получили травмы разной степени тяжести четверо мужчин в возрасте от 21 до 53 лет.

Пострадавшим с ушибами и осколочными ранениями оказана квалифицированная медицинская помощь.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)

Что известно об обстрелах Донецкой области

Российские войска не оставляют попыток полностью захватить Донецкую область и выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Как недавно рассказывал глава ГУР Кирилл Буданов, эту цель россияне попытаются воплотить и во время нового наступления, которое захватчики планируют начать летом. Поэтому враг постоянно обстреливает не только позиции ВСУ на линии фронта, но и мирное население.