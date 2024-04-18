Россия атаковала ракетами Селидово в Донецкой области. Погибла женщина

Российские войска 18 апреля ударили ракетами по городу Селидово Донецкой области, в результате чего погибла женщина.

Что известно об обстреле РФ Селидового

Как отмечается, россияне нанесли удар примерно в 03:10 четырьмя ракетами. В результате обстрела погибла женщина 1961 года рождения.

Спасатели деблокировали тело женщины из-под завалов частного жилого дома.

Из-за обстрелов повреждено админздание сельхозпредприятия, магазин и частные жилые дома. Также были повреждены линии электросетей.

В настоящее время перекрыто движение по дороге Селидово — Покровск.

Какая ситуация в Донецкой области

По словам главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, 18 апреля в результате обстрелов в Красногоровке Покровского района были ранены два человека.

В Константиновке Краматорского района было повреждено 12 частных домов и админздания; в Марково того же района — повреждены 2 админздания и частный дом. В Лиманской общине обстреляны Торское, Терны и Ямполевка.

В Часовоярской общине Бахмутского района — повреждены 12 частных домов и 2 многоэтажки. В Северске поврежден дом.