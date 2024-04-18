Росія атакувала ракетами Селидове на Донеччині. Загинула жінка
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала ракетами Селидове на Донеччині. Загинула жінка

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
обстріл

Російські війська 18 квітня вдарили ракетами по місту Селидове Донецької області, у результаті чого загинула жінка.

Що відомо про обстріл РФ Селидового

Як зазначається, росіяни завдали удару приблизно о 03:10 чотирма ракетами. В результаті обстрілу загинула жінка 1961 року народження.

Рятувальники деблокували тіло жінки з-під завалів приватного житлового будинку.

Через обстріл пошкоджено адмінбудівлю сільгосппідприємства, магазин та приватні житлові будинки. Також було пошкоджено лінії електромереж.

Наразі перекрито рух дорогою Селидове — Покровськ.

Яка ситуація в Донецькій області

За словами очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, 18 квітня в результаті обстрілів у Красногорівці Покровського району були поранені двоє людей.

У Костянтинівці Краматорського району було пошкоджено 12 приватних будинків і адмінбудівлю; у Марковому того ж району — пошкоджено 2 адмінбудівлі і приватний будинок. У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни і Ямполівка.

У Часовоярській громаді Бахмутського району — пошкоджені 12 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 127 людей, у тому числі 13 дітей.

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