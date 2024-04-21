Армія РФ атакувала Українськ на Донеччині. Загинула людина
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала Українськ на Донеччині. Загинула людина

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Джерело:  Прокуратура Донецької області

Російські війська 21 квітня обстріляли місто Українськ Донецької області. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Що відомо про обстріл РФ Українську

Як зазначається, о 8:30 російські війська обстріляли Українськ. За попередніми даними, проти мирного населення ворог використав РСЗВ "Смерч".

Внаслідок влучання засобу ураження біля будинку загинула 82-річна жінка. Крім того зазнали травм різного ступеня тяжкості четверо чоловіків віком від 21 до 53 років.

Потерпілим з забоями й осколковими пораненнями надано кваліфіковану медичну допомогу.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)

Що відомо про обстріли Донецької області

Російські війська не полишають спроб повністю захопити Донецьку область та вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Як нещодавно розповідав голова ГУР Кирило Буданов цю мету росіяни намагимуться втілити і під час нового наступу, який загарбники планують розпочати влітку. Тому ворог постійно обстрілює не тільки позиції ЗСУ на лінії фронту, а і мирне населення.

Що стосуєтьс Українська, то і його ворог атакує не вперше. Так, в червні 2023 року через обстріл міста загинули троє людей - двоє дорослих та одна дитина. Крім того, були діти і серед поранених. А в березні 2023 року через обстріл Українська загинула одна людина.

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