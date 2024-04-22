Армия РФ потеряла сотни единиц техники во время захвата маленького села на Донбассе
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ потеряла сотни единиц техники во время захвата маленького села на Донбассе

армия РФ
Читати українською
Источник:  Bild

Согласно данным издания BILD, российские захватчики потеряли более 250 единиц бронетехники, когда пытались захватить село Новомихайловка Донецкой области.

Журналисты узнали о безумных потерях армии РФ

22 апреля Минобороны России начало врать о захвате Новомихайловки на Донбассе.

Что важно понимать, для команды главы ведомства Сергея Шойгу это привычная практика — выдавать желаемое за действительное.

Сражение за маленькое село, где до войны жило около 1500 человек, длилось шесть месяцев.

Кроме того, известно, что его защищает 79 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ.

Недавно она опубликовала интерактивную карту, где отметила все сгоревшие единицы бронетехники РФ. Украинские десантники насчитали 314 танков, БТР и БМП. Независимые наблюдатели оценивают этот показатель в 263 штуки. Они учитывают только машины, уничтожение которых попало на видео. Число погибших за Новомихайловку российских солдат достигает 2000-3000 человек, — сказано в сообщении.

Фото: BILD

По словам экспертов BILD, расположение уничтоженной российской техники подтверждает, что РФ использовала тактику двойного удара (double push).

Она заключается в обходе позиций противника с флангов и одновременном прямом фронтальном ударе. Россия применяла эту тактику и раньше во время захвата украинских городов и сел, в частности Бахмута и Авдеевки.

Потери армии РФ по состоянию на 22 апреля:

  • личного состава — около 460 260 (+730) человек,

  • танков − 7 236 (+7) ед,

  • боевых бронированных машин − 13 904 (+8) ед,

  • артиллерийских систем − 11 736 (+17) ед,

  • РСЗО − 1 046 (+0) ед,

  • средств ПВО − 768 (+1) ед,

  • самолетов − 348 (+0) ед,

  • вертолетов − 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9384 (+5) ед,

  • крылатых ракет − 2 117 (+2) ед,

  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 15 812 (+27) ед,

  • специальной техники — 1 934 (+8) ед.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Когда ВСУ могут начать новое контрнаступление — данные Forbes
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отбили более 15 атак армии РФ под Авдеевкой в сутки
Генштаб ВСУ
всу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
При каком условии ВСУ смогут остановить наступление армии РФ — объяснение аналитиков
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?