Журналисты узнали о безумных потерях армии РФ

22 апреля Минобороны России начало врать о захвате Новомихайловки на Донбассе.

Что важно понимать, для команды главы ведомства Сергея Шойгу это привычная практика — выдавать желаемое за действительное.

Сражение за маленькое село, где до войны жило около 1500 человек, длилось шесть месяцев.

Кроме того, известно, что его защищает 79 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ.

Недавно она опубликовала интерактивную карту, где отметила все сгоревшие единицы бронетехники РФ. Украинские десантники насчитали 314 танков, БТР и БМП. Независимые наблюдатели оценивают этот показатель в 263 штуки. Они учитывают только машины, уничтожение которых попало на видео. Число погибших за Новомихайловку российских солдат достигает 2000-3000 человек, — сказано в сообщении. Поделиться

Фото: BILD

По словам экспертов BILD, расположение уничтоженной российской техники подтверждает, что РФ использовала тактику двойного удара (double push).

Она заключается в обходе позиций противника с флангов и одновременном прямом фронтальном ударе. Россия применяла эту тактику и раньше во время захвата украинских городов и сел, в частности Бахмута и Авдеевки.

Потери армии РФ по состоянию на 22 апреля: