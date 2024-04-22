Армия РФ потеряла сотни единиц техники во время захвата маленького села на Донбассе

Согласно данным издания BILD, российские захватчики потеряли более 250 единиц бронетехники, когда пытались захватить село Новомихайловка Донецкой области.
Журналисты узнали о безумных потерях армии РФ
22 апреля Минобороны России начало врать о захвате Новомихайловки на Донбассе.
Что важно понимать, для команды главы ведомства Сергея Шойгу это привычная практика — выдавать желаемое за действительное.
Сражение за маленькое село, где до войны жило около 1500 человек, длилось шесть месяцев.
Кроме того, известно, что его защищает 79 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ.
По словам экспертов BILD, расположение уничтоженной российской техники подтверждает, что РФ использовала тактику двойного удара (double push).
Она заключается в обходе позиций противника с флангов и одновременном прямом фронтальном ударе. Россия применяла эту тактику и раньше во время захвата украинских городов и сел, в частности Бахмута и Авдеевки.
Потери армии РФ по состоянию на 22 апреля:
личного состава — около 460 260 (+730) человек,
танков − 7 236 (+7) ед,
боевых бронированных машин − 13 904 (+8) ед,
артиллерийских систем − 11 736 (+17) ед,
РСЗО − 1 046 (+0) ед,
средств ПВО − 768 (+1) ед,
самолетов − 348 (+0) ед,
вертолетов − 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9384 (+5) ед,
крылатых ракет − 2 117 (+2) ед,
кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
подлодок − 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн − 15 812 (+27) ед,
специальной техники — 1 934 (+8) ед.
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