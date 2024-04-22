Армія РФ втратила сотні одиниць техніки під час захоплення маленького села на Донбасі
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ втратила сотні одиниць техніки під час захоплення маленького села на Донбасі

армія РФ
Джерело:  Bild

Згідно з даними видання BILD, російські загарбники втратили понад 250 одиниць бронетехніки, коли намагалися захопити село Новомихайлівка Донецької області.

Журналісти дізналися про шалені втрати армії РФ

22 квітня Міноборони Росії почало брехати про захоплення Новомихайлівки, що на Донбасі.

Що важливо розуміти, для команди глави відомства Сергія Шойгу це звична практика — видавати бажане за дійсне.

Битва за невелике село, де до війни жило близько 1500 осіб, тривала шість місяців.

Окрім того, відомо, що його обороняє 79-та окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ.

Нещодавно вона опублікувала інтерактивну карту, де відзначила всі одиниці бронетехніки РФ, які там згоріли. Українські десантники нарахували 314 танків, БТР та БМП. Незалежні спостерігачі оцінюють цей показник у 263 штуки. Вони враховують лише ті машини, знищення яких потрапило на відео. Число загиблих за Новомихайлівку російських солдатів оцінюють у 2000-3000 осіб, — йдеться в повідомленні.

Фото: BILD

За словами експертів BILD, розташування російської техніки, яка була знищена, підтверджує, що РФ використовувала тактику подвійного удару (double push).

Вона полягає в обході позицій противника з флангів та одночасному прямому фронтальному ударі. Росія застосовувала цю тактику і раніше під час захоплення українських міст і сіл, зокрема Бахмута та Авдіївки.

Втрати армії РФ станом на 22 квітня:

  • особового складу − близько 460 260 (+730) осіб,

  • танків − 7 236 (+7) од,

  • бойових броньованих машин − 13 904 (+8) од,

  • артилерійських систем − 11 736 (+17) од,

  • РСЗВ − 1 046 (+0) од,

  • засобів ППО − 768 (+1) од,

  • літаків − 348 (+0) од,

  • гелікоптерів − 325 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 384 (+5) од,

  • крилатих ракет − 2 117 (+2) од,

  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,

  • підводних човнів − 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн − 15 812 (+27) од,

  • спеціальної техніки − 1 934 (+8) од.

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