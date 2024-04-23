У рамках найбільшого пакету військової допомоги з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Велика Британія надішле Україні більше далекобійних ракет Storm Shadow, а також понад 1600 ракет для ударів з повітря та протиповітряної оборони.

Що увійде до нового пакету допомоги від Британії

Ось деякі ключові моменти:

Новий пакет допомоги буде спрямовано на закупівлю зброї та боєприпасів для України.

Високоточні крилаті ракети Ракети Storm Shadow мають дальність дії понад 250 кілометрів, що значно розширить можливості України вражати цілі на глибині російської території.

Британія також надсилає понад 1600 ракет для ударів з повітря та ППО, щоб допомогти Україні захиститися від російських авіаударів та ракетних обстрілів.

Цей пакет доводить загальну військову допомогу Великої Британії Україні цього фінансового року до 3 мільярдів євро.

Захист України від жорстоких амбіцій Росії життєво важливий для нашої безпеки та всієї Європи. Якщо президент Росії Володимир Путін досягне успіху в цій загарбницькій війні, він не зупиниться на польському кордоні. Ріші Сунак Прем'єр-міністр Британії

Пакет також включає безпілотники, катери, бронетехніку, транспортні засоби та мільйони патронів.

В пакеті враховано приблизно 60 суден, включаючи рейдові катери, водолазні судна та морські гармати, а також понад 400 транспортних засобів, серед яких понад 160 інших броньованих машин. Також пакет містить близько 4 мільйони патронів для стрілецької зброї.

Військові потреби України

Президент України Володимир Зеленський закликав до збільшення постачання систем протиповітряної оборони, а міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підкреслила термінову потребу України в посиленій ППО.

У вечірньому зверненні за 22 квітня, Зеленський назвав 4 пріоритети для України: Модернізація артилерійського озброєння, ППО, збільшення дальності ударів та негайна доставка допомоги від США.