В рамках крупнейшего пакета военной помощи с момента полномасштабного вторжения России в Украину, Великобритания пришлет Украине больше дальнобойных ракет Storm Shadow, а также более 1600 ракет для ударов с воздуха и противовоздушной обороны.

Что войдет в новый пакет помощи от Британии

Вот некоторые ключевые моменты:

Новый пакет помощи будет направлен на покупку оружия и боеприпасов для Украины.

Высокоточные крылатые ракеты Ракеты Storm Shadow имеют дальность действия более 250 км, что значительно расширит возможности Украины поражать цели на глубине российской территории.

Британия также посылает более 1600 ракет для ударов с воздуха и ПВО, чтобы помочь Украине защититься от российских авиаударов и ракетных обстрелов.

Этот пакет доказывает общую военную помощь Великобритании Украине в этом финансовом году до 3 миллиардов евро.

Защита Украины от жестоких амбиций России жизненно важна для нашей безопасности и всей Европы. Если президент России Владимир Путин добьется успеха в этой захватнической войне, он не остановится на польской границе. Риши Сунак Премьер-министр Британии

Пакет также включает в себя беспилотники, катера, бронетехнику, транспортные средства и миллионы патронов.

В пакете учтено около 60 судов, включая рейдовые катера, водолазные суда и морские пушки, а также более 400 транспортных средств, среди которых более 160 других бронированных машин. Также пакет содержит около 4 миллионов патронов для стрелкового оружия.

Военные нужды Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к увеличению поставок систем противовоздушной обороны, а министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула срочную потребность Украины в усиленной ПВО.

В вечернем обращении за 22 апреля Зеленский назвал 4 приоритета для Украины: Модернизация артиллерийского вооружения, ПВО, увеличение дальности ударов и немедленная доставка помощи от США.