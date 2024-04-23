Зеленський подякував Сунаку за найбільший військовий пакет Україні від Британії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Серед іншого, вони обговорили військову допомогу Україні та конфіскацію активів РФ.

Що обговорили Зеленський з Сунаком

Прем’єр-міністр Великої Британії повідомив мені про виділення найбільшого досі пакета оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів. Storm Shadow та ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки та плавзасобів, боєприпаси — усе це справді потрібне Україні на полі бою Володимир Зеленський Президент України

Зеленський додав, що вдячний Великій Британії та особисто прем’єр-міністру за "прояв такої рішучої підтримки, а також за готовність і надалі розвивати оборонну співпрацю, особливо з акцентом на морських і далекобійних спроможностях".

Також лідери обговорили необхідність створення дієвої моделі конфіскації російських активів і поділилися очікуваннями від майбутнього Саміту миру у Швейцарії та саміту Європейської політичної спільноти у Британії.

Що відомо про новий пакет допомоги від Британії

23 квітня Сунак повідомив, що Британія оголосить про збільшення військової підтримки Україні на 500 млн фунтів стерлінгів.

Ось деякі ключові моменти:

Новий пакет допомоги буде спрямовано на закупівлю зброї та боєприпасів для України.

Високоточні крилаті ракети Ракети Storm Shadow мають дальність дії понад 250 кілометрів, що значно розширить можливості України вражати цілі на глибині російської території.

Британія також надсилає понад 1600 ракет для ударів з повітря та ППО, щоб допомогти Україні захиститися від російських авіаударів та ракетних обстрілів.

Цей пакет доводить загальну військову допомогу Великої Британії Україні цього фінансового року до 3 мільярдів євро.

Пакет також включає безпілотники, катери, бронетехніку, транспортні засоби та мільйони патронів.