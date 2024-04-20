Британія представила новий бойовий танк Challenger 3 — відео

Міноборони Великої Британії та компанія Rheinmetall BAE Systems представили перший зразок нового бойового танка Challenger 3.

Новий танк Challenger 3

Міністр оборони країни Грант Шаппс повідомив, що Challenger 3 — перший повністю британський танк за 22 роки

Зараз у Телфорді проводяться передові модернізації, щоб зробити цей танк найбільш смертоносним в історії армії Великої Британії, даючи нашим солдатам вогневу міць, необхідну для захисту країни. Грант Шаппс Міністр оборони Британії

Challenger 3 є модернізованою версією танка Challenger 2.

This is the first fully British built tank in 22 years - the Challenger 3 🇬🇧



Cutting-edge upgrades are now underway in Telford to make this the most lethal tank in @BritishArmy history - giving our soldiers the firepower they need to defend Britain. pic.twitter.com/S7pyffG8zx — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) April 18, 2024

Бойові можливості Challenger 3

Британська армія повідомляє, що Challenger 3 може похвалитися вражаючим набором найсучасніших технологій завдяки передовій броні та нищівній вогневій потужності.

Це робить його найбільш смертоносним і живучим танком, який коли-небудь використовувався британською армією. Поширити

Планується виготовлення 148 цих танків, 8 з яких вже закінчено. Перша партія має надійти на озброєння у 2025 році.

Фото: army.mod.uk

Танк може розвивати швидкість до 60 км/год і озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою з вищою початковою швидкістю снаряда та більшою пробивною здатністю, ніж його попередник Challenger 2.

Нова модульна броня та система активного захисту, яка може виявляти та знищувати ракетні атаки за секунди, зроблять його одним із найкраще захищених танків у Європі.