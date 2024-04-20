Британія представила новий бойовий танк Challenger 3 — відео

Міноборони Великої Британії та компанія Rheinmetall BAE Systems представили перший зразок нового бойового танка Challenger 3.
Новий танк Challenger 3
Міністр оборони країни Грант Шаппс повідомив, що Challenger 3 — перший повністю британський танк за 22 роки
Challenger 3 є модернізованою версією танка Challenger 2.
Бойові можливості Challenger 3
Британська армія повідомляє, що Challenger 3 може похвалитися вражаючим набором найсучасніших технологій завдяки передовій броні та нищівній вогневій потужності.
Планується виготовлення 148 цих танків, 8 з яких вже закінчено. Перша партія має надійти на озброєння у 2025 році.
Танк може розвивати швидкість до 60 км/год і озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою з вищою початковою швидкістю снаряда та більшою пробивною здатністю, ніж його попередник Challenger 2.
Нова модульна броня та система активного захисту, яка може виявляти та знищувати ракетні атаки за секунди, зроблять його одним із найкраще захищених танків у Європі.
Challenger 3 залишатиметься на озброєнні щонайменше до 2040 року.
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