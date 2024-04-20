Британия представила новый боевой танк Challenger 3 — видео

Минобороны Великобритании и компания Rheinmetall BAE Systems представили первый образец нового боевого танка Challenger 3.

Новый танк Challenger 3

Министр обороны страны Грант Шаппс сообщил, что Challenger 3 – первый полностью британский танк за 22 года.

Сейчас в Телфорде проводятся передовые модернизации, чтобы сделать этот танк самым смертоносным в истории армии Великобритании, давая нашим солдатам огневую мощь, необходимую для защиты страны. Грант Шаппс Министр обороны Британии

Challenger 3 представляет собой модернизированную версию танка Challenger 2.

This is the first fully British built tank in 22 years - the Challenger 3 🇬🇧



Cutting-edge upgrades are now underway in Telford to make this the most lethal tank in @BritishArmy history - giving our soldiers the firepower they need to defend Britain. pic.twitter.com/S7pyffG8zx — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) April 18, 2024

Боевые возможности Challenger 3

Британская армия сообщает, что Challenger 3 может похвастаться поразительным набором самых современных технологий благодаря передовой броне и сокрушительной огневой мощи.

Это делает его самым смертоносным и живущим танком, когда-либо использовавшимся британской армией. Поделиться

Планируется изготовление 148 этих танков, 8 из которых уже окончены. Первая партия должна поступить на вооружение в 2025 году.

Фото: army.mod.uk

Танк может развивать скорость до 60 км/ч и вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой с более высокой начальной скоростью снаряда и большей пробивной способностью, чем его предшественник Challenger 2.

Новая модульная броня и система активной защиты, которая может обнаруживать и уничтожать ракетные атаки за секунды, сделают его одним из наиболее защищенных танков в Европе.