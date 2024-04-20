Британия представила новый боевой танк Challenger 3 — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Британия представила новый боевой танк Challenger 3 — видео

Challenger 3
Читати українською
Источник:  online.ua

Минобороны Великобритании и компания Rheinmetall BAE Systems представили первый образец нового боевого танка Challenger 3.

Новый танк Challenger 3

Министр обороны страны Грант Шаппс сообщил, что Challenger 3 – первый полностью британский танк за 22 года.

Сейчас в Телфорде проводятся передовые модернизации, чтобы сделать этот танк самым смертоносным в истории армии Великобритании, давая нашим солдатам огневую мощь, необходимую для защиты страны.

Грант Шаппс

Грант Шаппс

Министр обороны Британии

Challenger 3 представляет собой модернизированную версию танка Challenger 2.

Боевые возможности Challenger 3

Британская армия сообщает, что Challenger 3 может похвастаться поразительным набором самых современных технологий благодаря передовой броне и сокрушительной огневой мощи.

Это делает его самым смертоносным и живущим танком, когда-либо использовавшимся британской армией.

Планируется изготовление 148 этих танков, 8 из которых уже окончены. Первая партия должна поступить на вооружение в 2025 году.

Фото: army.mod.uk

Танк может развивать скорость до 60 км/ч и вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой с более высокой начальной скоростью снаряда и большей пробивной способностью, чем его предшественник Challenger 2.

Новая модульная броня и система активной защиты, которая может обнаруживать и уничтожать ракетные атаки за секунды, сделают его одним из наиболее защищенных танков в Европе.

Challenger 3 будет оставаться на вооружении до не менее 2040 года.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина получила все обещанные танки Challenger 2 от Великобритании
Украина получила все обещанные танки Challenger 2 от Великобритании
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине могут открыть завод по производству танков Challenger и гаубиц М777
В Украине могут открыть завод по производству танков Challenger и гаубиц М777
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские десантники показали британский танк Challenger 2 в действии
Украинские десантники показали британский танк Challenger 2 в действии

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?