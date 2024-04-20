Британия представила новый боевой танк Challenger 3 — видео

Минобороны Великобритании и компания Rheinmetall BAE Systems представили первый образец нового боевого танка Challenger 3.
Новый танк Challenger 3
Министр обороны страны Грант Шаппс сообщил, что Challenger 3 – первый полностью британский танк за 22 года.
Challenger 3 представляет собой модернизированную версию танка Challenger 2.
Боевые возможности Challenger 3
Британская армия сообщает, что Challenger 3 может похвастаться поразительным набором самых современных технологий благодаря передовой броне и сокрушительной огневой мощи.
Планируется изготовление 148 этих танков, 8 из которых уже окончены. Первая партия должна поступить на вооружение в 2025 году.
Танк может развивать скорость до 60 км/ч и вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой с более высокой начальной скоростью снаряда и большей пробивной способностью, чем его предшественник Challenger 2.
Новая модульная броня и система активной защиты, которая может обнаруживать и уничтожать ракетные атаки за секунды, сделают его одним из наиболее защищенных танков в Европе.
Challenger 3 будет оставаться на вооружении до не менее 2040 года.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-