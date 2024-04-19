Британія виділила 180 млн дол на відновлення енергосистеми України

Велика Британія виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів (понад 180 млн доларів) на зміцнення енергетичного сектору України.

Що відомо про допомогу Великої Британії на відновлення енергосистеми України

Велика Британія активізує зусилля з підтримки України і виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів на зміцнення енергетичного сектору України. Ми продовжуємо працювати з партнерами по G7+, щоб допомогти Україні відремонтувати, захистити і відновити її енергетичну систему, — заявив представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Холланд. Поширити

За словами Голланда, Велика Британія має намір надати Україні підтримку, необхідну для самозахисту і витіснення Росії з суверенної території України.

Це єдиний шлях до справедливого і міцного миру, — підкреслив він. Поширити

Ситуація зі світлом в Україні

За останні місяці агресор активізував атаки на територію України, використовуючи безпілотники-камікадзе та ракети. Насамперед під удар терористів потрапила енергетична інфраструктура країни, що призвело до перебоїв з електропостачанням у низці регіонів.

Так, 11 квітня ворожим ударом було повністю зруйновано Трипільську ТЕС, розташовану в Київській області, яка була найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області.

Глава Міністерства енергетики України Герман Галущенко заявляв, що нинішні російські обстріли завдали більше наслідків, ніж атаки взимку 2022-2023 років.