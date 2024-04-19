Британія виділила 180 млн дол на відновлення енергосистеми України

Велика Британія виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів (понад 180 млн доларів) на зміцнення енергетичного сектору України.
Що відомо про допомогу Великої Британії на відновлення енергосистеми України
За словами Голланда, Велика Британія має намір надати Україні підтримку, необхідну для самозахисту і витіснення Росії з суверенної території України.
Ситуація зі світлом в Україні
За останні місяці агресор активізував атаки на територію України, використовуючи безпілотники-камікадзе та ракети. Насамперед під удар терористів потрапила енергетична інфраструктура країни, що призвело до перебоїв з електропостачанням у низці регіонів.
Так, 11 квітня ворожим ударом було повністю зруйновано Трипільську ТЕС, розташовану в Київській області, яка була найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області.
Глава Міністерства енергетики України Герман Галущенко заявляв, що нинішні російські обстріли завдали більше наслідків, ніж атаки взимку 2022-2023 років.
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