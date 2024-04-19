Британия выделила 180 млн долл на восстановление энергосистемы Украины
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Экономика
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Британия выделила 180 млн долл на восстановление энергосистемы Украины

Правительство Великобритании
энергосистема
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Великобритания выделила почти 150 млн. фунтов стерлингов (более 180 млн. долларов) на укрепление энергетического сектора Украины.

Что известно о помощи Великобритании на восстановление энергосистемы Украины

Великобритания активизирует усилия по поддержке Украины и выделила почти 150 млн. фунтов стерлингов на укрепление энергетического сектора Украины. Мы продолжаем работать с партнерами по G7+, чтобы помочь Украине отремонтировать, защитить и восстановить ее энергетическую систему, — заявил представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Холланд.

По словам Голланда, Великобритания намерена предоставить Украине поддержку, необходимую для самозащиты и вытеснения России с суверенной территории Украины.

Это единственный путь к справедливому и крепкому миру, подчеркнул он.

Ситуация со светом в Украине

В последние месяцы агрессор активизировал атаки на территорию Украины, используя беспилотники-камикадзе и ракеты. В первую очередь под удар террористов попала энергетическая инфраструктура страны, что привело к перебоям с электроснабжением в ряде регионов.

Так, 11 апреля вражеским ударом полностью разрушили Трипольскую ТЭС, расположенную в Киевской области, которая была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что нынешние российские обстрелы нанесли больше последствий, чем атаки зимой 2022-2023 годов.

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