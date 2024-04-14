Как отмечают аналитики, оккупационная армия РФ сменила тактику атак по энергообъектам на территории Украины.

Что известно о последствиях атак армии РФ по энергосистеме Украины

Авторы материала отмечают, что в течение последних недель преступная армия РФ атаковала объекты электрогенерации в Украине с интенсивностью, которую не видели уже в течение 2 лет после начала развязанной Кремлем войны.

По словам замглавы Минэнерго Светланы Гринчук, российские военные преступники изменили тактику атак по объектам энергосистемы Украины и это не очень хорошие новости.

Она отметила, что в первые 2 года после начала масштабного вторжения атаки преступной армии РФ по энергообъектам в Украине были несколько рассеяны.

Оккупанты выпускали залпы ракет по большим частям украинской энергосистемы.

Теперь же удары стали более точными и концентрированными.

За такой короткий промежуток времени — через несколько недель этих массированных российских атак — почти все наши годовые усилия по восстановлению и ремонту были уничтожены через несколько дней, за несколько атак, — отмечает Гринчук. Поделиться

Как отметил директор киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко, переломный момент в таких оккупационных армиях РФ по украинской энергетике наступил в конце марта.

В тот момент оккупанты провели одну из своих крупнейших ракетных и беспилотных атак по энергообъектам в Украине.

22 марта Россия начала реализовывать свою новую стратегию нападений. Новая стратегия заключается в массированных ракетных атаках по конкретным целям, когда большое количество ракет и беспилотников одновременно сосредотачиваются на очень ограниченном количестве целей, — объясняет Харченко. Поделиться

С этого момента Россия разгромила украинские электростанции по всей стране, а в 11 апреля полностью уничтожила Трипольскую ТЭС — крупнейшую электростанцию в Киевской области.

Компания ДТЭК заявила, что Россия нанесла серьезный ущерб двум ее электростанциям и что примерно 80% энергетических мощностей, которыми она управляет, были разрушены российскими ударами.

Вместо того чтобы продолжать сосредоточивать свои атаки на украинских системах передачи электроэнергии, с конца марта Россия начала массированные атаки на нашу инфраструктуру производства электроэнергии. К сожалению, враг развил свою тактику и использует высокоточное оружие. Результатом является огромный рост его разрушительной эффективности по сравнению с 2023 годом, подчеркнул гендиректор ДТЭК Максим Тимченко. Поделиться

Авторы материала отмечают, что мгновенных и длительных отключений света по всей Украине не произошло, поскольку запасы электроэнергии Украина хранит в хранилищах.

Тепловые станции обычно используются для балансировки общих потребностей — особенно во время интенсивных периодов отопления зимой, когда потребление резко возрастает.

Как изменилась тактика атак армии РФ по энергосистеме Украины

Кроме этого, как отмечается в материале, изменилось время проведения атак оккупационной армии по объектам украинской энергоинфраструктуры.

Ранее основная масса ударов России приходилась на подготовку к зиме, теперь пришла уже в разгар весны.

Во-первых, России потребовалось время, чтобы создать оружие и разведывательные данные, необходимые для поражения. Эта стратегия явно разрабатывалась долго, россияне четко собирали разведывательные данные и очень тщательно готовились к этим атакам, подчеркивает Харченко. Поделиться

Кроме того, Россия, возможно, стратегически выбрала время для атаки на украинские электростанции, когда они были менее защищены системами противовоздушной обороны.

Кроме того, выйдя из зимы, часть украинского ПВО, возможно, передислоцировали на передовую, что тоже могло привести к таким последствиям.

Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что больше всего после начала террора пострадала северо-восточная Харьковская область, а более 200 тыс человек остались без света после терактов России 11 апреля.

Авторы материала отметили, что Украина показала чрезвычайную способность устранить повреждение своей электросети.

В частности, некоторые из высоковольтных подстанций восстанавливали более 10 раз, а десятки ремонтировали по меньшей мере 3-4 раза.

Но сейчас, по мнению авторов материала, Украина столкнулась с новым вызовом: ремонтом целых электростанций, а не только подстанций.

Украина тоже может рассматривать возможность изменения тактики своей энергосистемы. Вместо того чтобы восстанавливать большие уязвимые электростанции, она может изменить способ производства энергии.