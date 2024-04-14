Як зазначають аналітики, окупаційна армія РФ змінила тактику атак по енергооб'єктах на території України.

Що відомо про наслідки атак армії РФ по енергосистемі України

Автори матеріалу зазначають, що протягом останніх тижнів злочинна армія РФ атакувала об’єкти електрогенерації в Україні з інтенсивністю, якої не бачили вже протягом 2 років від початку розв’язаної Кремлем війни.

За словами заступниці глави Міненерго Світлани Грінчук, російські військові злочинці змінили тактику атак по об’єктах енергосистемі України і це не дуже хороші новини.

Вона зазначила, що у перші 2 роки від початку масштабного вторгнення атаки злочинної армії РФ по енергооб’єктах в Україні були дещо розпорошеними.

Окупанти випускали залпи ракет по великих частинах української енергосистеми.

Тепер же удари стали більш точними та концентрованими.

За такий короткий проміжок часу — за кілька тижнів цих масованих російських атак — майже всі наші річні зусилля з відновлення та ремонту були знищені за кілька днів, за кілька атак, — зазначає Грінчук. Поширити

Як зазначив директор київського Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, переломний момент у таках окупаційної армії РФ по українській енергетиці настав у наприкінці березня.

У той момент окупанти провели одну зі своїх найбільших ракетних і безпілотних атак по енергооб’єктах в Україні.

22 березня Росія почала реалізовувати свою нову стратегію нападів. Нова стратегія полягає в масованих ракетних атаках по конкретних цілях, коли велика кількість ракет і безпілотників одночасно зосереджуються на дуже обмеженій кількості цілей, — пояснює Харченко. Поширити

Відтоді Росія розгромила українські електростанції по всій країні, а в 11 квітня повністю знищила Трипільську ТЕС — найбільшу електростанцію в Київській області.

Компанія ДТЕК заявила, що Росія завдала серйозної шкоди двом її електростанціям і що приблизно 80% енергетичних потужностей, якими вона керує, були зруйновані російськими ударами.

Замість того, щоб продовжувати зосереджувати свої атаки на українських системах передачі електроенергії, з кінця березня Росія почала масовані атаки на нашу інфраструктуру виробництва електроенергії. На жаль, ворог розвинув свою тактику і використовує високоточну зброю. Результатом є величезне зростання його руйнівної ефективності порівняно з 2023 роком, — підкреслив гендиректор ДТЕК Максим Тімченко. Поширити

Автори матеріалу зазначають, миттевих та тривалих відключень світла по всій Україні не відбулось, оскільки запаси електроенергії Україна зберігає у сховищах.

Теплові станції здебільшого використовуються для балансування загальних потреб — особливо під час інтенсивних періодів опалення взимку, коли споживання різко зростає.

Як змінилась тактика атак армії РФ по енергосистемі України

Окрім цього, як зазначається у матеріалі, змінився також час проведення атак окупаційної армії по об’єктах української енергоінфраструктури.

Раніше основна маса ударів Росії припадала на підготовку до зими, тепер прийшла вже в розпал весни.

По-перше, Росії потрібен був час, щоб створити зброю та розвідувальні дані, необхідні для ураження. Ця стратегія явно розроблялася довго, росіяни чітко збирали розвідувальні дані й дуже ретельно готувалися до цих атак, — підкреслює Харченко. Поширити

Крім того, Росія, ймовірно, стратегічно обрала час для атаки на українські електростанції, коли вони були менш захищені системами протиповітряної оборони.

Крім того, вийшовши із зими, частину української ППО, можливо, передислокували на передову, що теж могло призвести до таких наслідків.

Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що найбільше після початку терору постраждала північно-східна Харківська область, а понад 200 тис людей залишилися без світла після терактів Росії 11 квітня.

Автори матеріалу зауважили, що Україна показала надзвичайну здатність усунути пошкодження своєї електромережі.

Зокрема, деякі з високовольтних підстанцій відновлювали більше ніж 10 разів, а десятки ремонтували щонайменше 3-4 рази.

Але зараз, на думку авторів матеріалу, Україна зіткнулася з новим викликом: ремонтом цілих електростанцій, а не лише підстанцій.

Натомість Україна теж може розглядати можливість зміни тактики своєї енергосистеми. Замість того, щоб відновлювати великі вразливі електростанції, вона може змінити спосіб виробництва енергії.