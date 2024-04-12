В ДТЕК розкрили наслідки обстрілу енергосистеми

Внаслідок останнього обстрілу енергосистеми, який відбувся 11 квітня, було пошкоджено дві теплоелектростанції ДТЕК.

Які наслідки останнього обстрілу енергосистеми

Вчора під час ранкової атаки попали під обстріли наші станції. Були влучання, ми втратили генерацію на станціях, вони досить сильно пошкоджені. Тривають розбори завалів та дефектація пошкоджень, — сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Поширити

Сахарук додав, що загалом внаслідок останніх атак ТЕС компанії зазнали суттєвих пошкоджень. Багато енергоблоків знищено, і не менше дуже сильно пошкоджено, через що наразі важко говорити про їх швидке відновлення.

Ми працюємо над тим, щоб це було максимально швидко, але є і питання по частині обладнання — воно цінне, рідке, і взяти його просто часом ніде. На це потрібні дуже великі кошти, — пояснив він. Поширити

Виконавчий директор ДТЕК підкреслив, що зараз компанія працює з Міністерством енергетики, щоб знайти обладнання.

Працюємо над тим, щоб знайти обладнання на станціях, які закриті в Європі, звідки можна хоча б частково зняти обладнання, яке було в використанні, але воно працює, щоб максимально швидко привезти на станції, встановити і відновити хоча б частково генерацію, — наголосив Сахарук.

Що відомо про атаки РФ на українську енергетику

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему.

У Харкові стався блекаут. Окупанти запустили по Україні понад 60 безпілотників і майже 90 ракет різних типів. Сили ППО збили 92 цілі зі 151. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

В результаті атаки на Дніпропетровщині, Одещині, Донеччині вводили екстрені та стабілізаційні відключення світла.

У ніч на 29 березня Росія завдала потужного ракетного авіаційного удару по обʼєктах паливно-енергетичного сектора України.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог застосував різні типи ракет і ударні дрони, усього — 99 засобів повітряного нападу.

Пошкоджено енергоінфраструктуру в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях. Цілями окупантів також були Канівська і Дністровська гідроелектростанції, що розташовані в Черкаській і Чернівецькій областях.