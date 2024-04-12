В ДТЭК раскрыли последствия обстрела энергосистемы

В результате последнего обстрела энергосистемы, который произошел 11 апреля, были повреждены две теплоэлектростанции ДТЭК.
Какие последствия последнего обстрела энергосистемы
Сахарук добавил, что в результате последних атак ТЭС компании получили существенные повреждения. Многие энергоблоки уничтожены, и не менее сильно повреждены, из-за чего сейчас трудно говорить об их быстром восстановлении.
Исполнительный директор ДТЭК подчеркнул, что сейчас компания работает с Министерством энергетики, чтобы найти оборудование.
Что известно об атаках РФ на украинскую энергетику
22 марта российские оккупанты совершили самую большую с начала полномасштабного вторжения комбинированную атаку на украинскую энергосистему.
В Харькове произошел блекаут. Оккупанты запустили по Украине более 60 беспилотников и почти 90 ракет разных типов. Силы ПВО сбили 92 цели из 151. Среди прочего оккупанты ударили по Днепровской ГЭС, но угрозы прорыва плотины нет. Обе станции, входящие в состав ДнепроГЭС (ГЭС-1 и ГЭС-2), прекратили работу, в то же время ГЭС-2 получила критические повреждения.
В результате атаки на Днепропетровщине, Одесщине, Донбасе вводили экстренные и стабилизационные отключения света.
В ночь на 29 марта Россия нанесла мощный ракетный авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что враг применил различные типы ракет и ударные дроны, всего 99 средств воздушного нападения.
Повреждена энергоинфраструктура в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях. Целями окупантов также были Каневская и Днестровская гидроэлектростанции, расположенные в Черкасской и Черновицкой областях.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, россияне своими комбинированными воздушными ударами по территории Украины сейчас пытаются нанести как можно большее разрушение энергетическому сектору страны.
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