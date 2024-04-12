В ДТЭК раскрыли последствия обстрела энергосистемы
Категория
Экономика
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В ДТЭК раскрыли последствия обстрела энергосистемы

свет
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В результате последнего обстрела энергосистемы, который произошел 11 апреля, были повреждены две теплоэлектростанции ДТЭК.

Какие последствия последнего обстрела энергосистемы

Вчера во время утренней атаки попали под обстрелы наши станции. Были попадания, мы потеряли генерацию на станциях, они сильно повреждены. Продолжаются разборы завалов и дефектация повреждений, — сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Сахарук добавил, что в результате последних атак ТЭС компании получили существенные повреждения. Многие энергоблоки уничтожены, и не менее сильно повреждены, из-за чего сейчас трудно говорить об их быстром восстановлении.

Мы работаем над тем, чтобы это было максимально быстро, но есть и вопросы по части оборудования — оно ценное, жидкое, и взять его просто негде. На это нужны очень большие средства, — объяснил он.

Исполнительный директор ДТЭК подчеркнул, что сейчас компания работает с Министерством энергетики, чтобы найти оборудование.

Работаем над тем, чтобы найти оборудование на станциях, закрытых в Европе, откуда можно хотя бы частично снять оборудование, которое было в использовании, но оно работает, чтобы максимально быстро привезти на станции, установить и восстановить хотя бы частично генерацию, подчеркнул Сахарук. .

Что известно об атаках РФ на украинскую энергетику

22 марта российские оккупанты совершили самую большую с начала полномасштабного вторжения комбинированную атаку на украинскую энергосистему.

В Харькове произошел блекаут. Оккупанты запустили по Украине более 60 беспилотников и почти 90 ракет разных типов. Силы ПВО сбили 92 цели из 151. Среди прочего оккупанты ударили по Днепровской ГЭС, но угрозы прорыва плотины нет. Обе станции, входящие в состав ДнепроГЭС (ГЭС-1 и ГЭС-2), прекратили работу, в то же время ГЭС-2 получила критические повреждения.

В результате атаки на Днепропетровщине, Одесщине, Донбасе вводили экстренные и стабилизационные отключения света.

В ночь на 29 марта Россия нанесла мощный ракетный авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что враг применил различные типы ракет и ударные дроны, всего 99 средств воздушного нападения.

Повреждена энергоинфраструктура в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях. Целями окупантов также были Каневская и Днестровская гидроэлектростанции, расположенные в Черкасской и Черновицкой областях.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, россияне своими комбинированными воздушными ударами по территории Украины сейчас пытаются нанести как можно большее разрушение энергетическому сектору страны.

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