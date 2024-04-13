Експерти назвали основну мету російських ударів по українській енергетиці

Президент Росії Володимир Путін визнав, що триваюча ударна кампанія Росії проти українських енергетичних об’єктів частково спрямована на знищення української оборонної промисловості.
Яка мета російських ударів по українській енергетиці
Як зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни, це підтверджує поточну оцінку ISW про те, що російські удари по українських енергетичних об’єктах спрямовані на погіршення українського оборонно-промислового потенціалу.
Як оцінюють у ISW, розвиток оборонно-промислової бази з часом може дозволити Україні підтримувати захист від Росії та довгострокові потреби національної безпеки за значного зменшення іноземної військової допомоги.
Удари по українській енергетиці
Протягом останніх кількох тижнів Росія методично руйнує українську критичну інфраструктуру. Було завдано ударів по Дніпровській ГЕС, зруйновано Харківську ТЕЦ-5 та безліч інших об'єктів.
Під час масованого ракетного удару по Україні 11 квітня Росія повністю знищила Трипільську ТЕС у Київській області. Вона була найбільшим постачальником електроенергії в Київській, Черкаській та Житомирській областях.
Згодом у "Центренерго" заявили, що внаслідок атаки знищено всю генерацію підприємства.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-