Эксперты назвали основную цель российских ударов по украинской энергетике

Президент России Владимир Путин признал, что продолжающаяся ударная кампания России против украинских энергетических объектов частично направлена на уничтожение украинской оборонной промышленности.
Какова цель российских ударов по украинской энергетике
Как отмечают аналитики американского Института изучения войны, это подтверждает текущую оценку ISW о том, что российские удары по украинским энергетическим объектам направлены на ухудшение украинского оборонно-промышленного потенциала.
Как оценивают в ISW, развитие оборонно-промышленной базы со временем может позволить Украине поддерживать защиту от России и долгосрочные потребности национальной безопасности при значительном уменьшении иностранной военной помощи.
Удары по украинской энергетике
В последние несколько недель Россия методично разрушает украинскую критическую инфраструктуру. Были нанесены удары по Днепровской ГЭС, разрушены Харьковская ТЭЦ-5 и множество других объектов.
В ходе массированного ракетного удара по Украине 11 апреля Россия полностью уничтожила Трипольскую ТЭС в Киевской области. Она являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.
Впоследствии в "Центрэнерго" заявили, что в результате атаки уничтожена вся генерация предприятия.
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