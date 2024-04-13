Эксперты назвали основную цель российских ударов по украинской энергетике
Категория
Экономика
Дата публикации

Эксперты назвали основную цель российских ударов по украинской энергетике

энергетика
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Источник:  ISW

Президент России Владимир Путин признал, что продолжающаяся ударная кампания России против украинских энергетических объектов частично направлена на уничтожение украинской оборонной промышленности.

Какова цель российских ударов по украинской энергетике

Как отмечают аналитики американского Института изучения войны, это подтверждает текущую оценку ISW о том, что российские удары по украинским энергетическим объектам направлены на ухудшение украинского оборонно-промышленного потенциала.

Недавняя российская ударная кампания ухудшает мощность Украины по производству электроэнергии... Путин, вероятно, надеется предотвратить выход украинской оборонной промышленности на уровень почти самообеспечения в долгосрочной перспективе, поскольку мощная оборонная промышленность может поставить Украину в хорошую позицию для защиты от будущей российской агрессии и значительно снизить зависимость Украины от западной помощи, — пишут аналитики.

Как оценивают в ISW, развитие оборонно-промышленной базы со временем может позволить Украине поддерживать защиту от России и долгосрочные потребности национальной безопасности при значительном уменьшении иностранной военной помощи.

ISW продолжает оценивать, что США не нужно будет посылать большие пакеты помощи Украине на неопределенный срок, если Украина сможет достаточно расширить свой оборонный промышленный потенциал, но предоставление Западом систем противовоздушной обороны и ракет для Украины имеет решающее значение для способности Украины защитить свою энергетику, инфраструктуру и развитие оборонной промышленности от российских ударов, отмечают аналитики.

Удары по украинской энергетике

В последние несколько недель Россия методично разрушает украинскую критическую инфраструктуру. Были нанесены удары по Днепровской ГЭС, разрушены Харьковская ТЭЦ-5 и множество других объектов.

В ходе массированного ракетного удара по Украине 11 апреля Россия полностью уничтожила Трипольскую ТЭС в Киевской области. Она являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

Впоследствии в "Центрэнерго" заявили, что в результате атаки уничтожена вся генерация предприятия.

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